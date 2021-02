Netflix : des séries adaptées d’histoires vraies, vous allez sans doute adorer ces contenus

Pour vous changer les idées tout en vous cultivant, Barbanews vous propose de retrouver dans cet article une liste des meilleures séries Netflix adaptées d’une histoire vraie, réellement passionnante. Ce sont souvent les meilleures séries que vous avez sur Netflix.

UNBELIEVABLE (2019)

Aussi incroyable que cela puisse paraître, la série Unbelievable se base sur une histoire vraie et glaçante : celle de Marie Adler, étudiante dans un programme destinée aux jeunes défavorisés. La jeune femme est alors violée en pleine nuit dans son appartement. Cependant, sa mère d’accueil et les policiers qui enquêtent alors sur l’affaire mettent très vite sa parole en doute et font tout pour amener la jeune fille à se rétracter. L’étudiante se retrouve alors rejetée par ses amies, conspuée par tous et même poursuivie pour fausse déclaration. Trois ans plus tard, deux inspectrices d’un autre Etat américain enquêtent alors sur des viols étrangement comparables à celui que Marie Adler disait pourtant avoir subi.

DANS LEUR REGARD (2019)

Cette mini-série vraiment percutante et particulièrement émouvante. Dans leur regard, série créée et réalisée par Ava DuVernay, se penche sur l’affaire des Central Park five, fait divers qui a fait frémir toute l’Amérique. En avril 1989, une joggeuse blanche est découverte violée et morte dans Central Park. Cinq adolescents qui se trouvaient alors sur les lieux du crime sont immédiatement arrêtés avant d’être condamnés par un jury sur la seule base de leurs aveux, obtenus sous la contrainte. La série retrace leur procès, leur parcours en prison et leur réinsertion bien difficile après avoir été acquittés en 2002.

UNORTHODOX (2020)

Etsy, jeune femme de 19 ans de confession juive ultra-orthodoxe, se retrouve à fuir New York pour échapper à un mariage arrangé. Elle décide de partir vivre à Berlin, comme femme libre. Cependant, son passé la rattrape très vite lorsque son mari, ayant appris qu’elle était enceinte, décide de la récupérer avec l’aide de son cousin. Unorthodox s’inspire du récit autobiographique et saisissant de l’écrivaine Deborah Feldman, publié en 2012.

AMERICAN CRIME STORY (2016)

Créée par Ryan Murphy, Americain Crime Story est une anthologie qui se penche à chaque saison sur une nouvelle affaire judiciaire. La première saison s’intéresse ainsi au procès controversé et ultra-médiatisé du joueur de football américain O.J. Simpson, accusé en 1995 d’avoir assassiné son ex-femme, Nicole Brown Simpson, ainsi que son compagnon, Ronald Goldman.

La deuxième saison raconte le meurtre du couturier italien Gianni Versace en se penchant sur le parcours de son tueur, Andrew Cunanan.

DIRTY JOHN (2018)

Tout comme American Crime Story, Dirty John est une série anthologique qui dans chaque saison revient sur un fait divers en particuliers qui a fortement défrayé la chronique. La première saison de Dirty John revient ainsi sur les méfaits de John Meehan, un escroc toxicomane et sociopathe, qui a menacé et manipulé plusieurs femmes entre 1980 et 2010.

NARCOS (2015)

Cette série Netflix est réellement incontournable. Les téléspectateurs suivent le parcours de Pablo Escobar dans les années 1980, alors qu’il n’est encore qu’un petit contrebandier colombien qui décide de se lancer dans la production et l’exportation de cocaïne, qui va très vite lui permettre de fonder un puissant cartel : celui de Medellin.