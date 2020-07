Netflix : les meilleurs films et séries à regarder pour se détendre

Mais après une très longue journée (ou semaine), la dernière chose que vous souhaitez faire est parfois de passer plus de huit heures à écouter une sombre histoire, et vous risquez plutôt de vous retrouver à parcourir Netflix à la recherche de films et d’émissions joyeuses qui vous aideront à vous détendre et à vous déconnecter un peu de la réalité – plutôt que de rester debout toute la nuit à y penser…

Bien sûr, les émissions et les films apportant du bien-être sur Netflix ne sont peut-être pas ceux qui attirent le plus l’attention, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas et ne valent pas la peine d’être regardés. Il existe un certain nombre de productions Netflix qui vous aideront à vous détendre et à vous vider l’esprit, que vous aimiez les comédies, les émissions de cuisine ou que vous souhaitiez simplement passer du temps à regarder de jolis animaux. Découvrez dans cet article les meilleurs films et émissions de divertissement que Netflix propose actuellement dans son catalogue de streaming.

Tout ce que vous avez à faire, c’est de vous préparer un plateau-repas, vous installer confortablement devant votre télévision et… vous détendre enfin !

Unbreakable Kimmy Schmidt

Créé par Tina Fey et Robert Carlock, Unbreakable Kimmy Schmidt suit Kimmy (Ellie Kemper), 29 ans, alors qu’elle se construit une nouvelle vie à New York après avoir été sauvée d’un bunker souterrain où elle était détenue dans le cadre d’une secte apocalyptique. C’est un peu farfelu et exagéré, mais plein de blagues à gogo !

Jane The Virgin

Entre comédie et telenovela savonneuse, Jane the Virgin met en scène Gina Rodriguez, une jeune femme catholique qui découvre qu’elle a été inséminée artificiellement par accident – ce qui fait d’elle, comme le titre l’indique, une vierge enceinte.

Gilmore Girls

Rien de tel pour se détendre que de passer quelques heures avec les charmants habitants de cette petite ville – même s’ils parlent tous les uns sur les autres avec une rapidité alarmante…

Lady Dynamite

La comédienne Maria Bamford joue une version fictive d’elle-même dans cette série de comédies surréalistes sur une femme qui tente de reconstruire sa vie à Los Angeles, après avoir passé six mois en traitement pour son trouble bipolaire. (Bamford fait également entendre la voix d’un chien dans la série…).

Portlandia

Cette série très appréciée est pleine de personnages éclectiques et de sketchs en constante évolution, qui plairont à tous les fans de comédie.

New Girl

En regardant Nick, Jess, Schmidt et Winston gérer leur vie de manière inappropriée, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau !

Schitt’s Creek

Cette comédie canadienne chaleureuse est un pur délice. Elle retrace l’histoire d’une famille riche qui perd tout son argent et se retrouve coincée dans une petite ville rurale.

Always Be My Maybe

Il y a de fortes chances que vous ayez déjà vu To All the Boys I Love Before et sa suite. Si c’est le cas, alors vous regarderez avec plaisir la comédie romantique Netflix de Randall Park et Ali Wong, Always Be My Maybe, dans laquelle ils jouent les amis d’enfance Marcus et Sasha. Vous rirez, vous pleurerez et au final, vous passerez un très bon moment devant votre télévision !