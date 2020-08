Netflix : les meilleurs films d’horreur à regarder en ce moment !

Le site de streaming Netflix propose une solide sélection de films d’horreur. Parmi les films les plus connus, on trouve le film de zombie coréen « Train to Busan », ainsi que des classiques de l’horreur comme « The Ring » et « The Evil Dead ». Il y a également de nombreux films d’horreur surnaturels à regarder, comme « Verónica » et « L’autopsie de Jane Doe ».

Voici les meilleurs films d’horreur que vous pouvez regarder en streaming sur Netflix, dès maintenant.

De nombreux titres de Netflix sont disponibles tous les mois, la disponibilité des titres ci-dessous peut donc être amené à changer.

Train to Busan

Description de Netflix : « Alors qu’une épidémie de zombies balaie le pays, un père et sa fille font un éprouvant voyage en train pour tenter d’atteindre la seule ville encore sûre. »

Pourquoi vous devriez regarder : « Train to Busan » est un récit passionnant qui oppose les vivants aux morts, avec un message poignant sur la famille et les obligations liées à celle-ci.

Même si l’action se déroule pour l’essentiel dans un seul lieu (le train titulaire), vous serez toujours cramponné de peur à votre fauteuil, surtout lors de l’acte final, qui est le plus intense (et le plus déchirant).

The Ring

Description de Netflix : « Une journaliste regarde une vidéo qui est censée déclencher la mort du spectateur dans sept jours. Peut-elle éclaircir le mystère du Cercle avant ce délais fatal ? »

Pourquoi vous devriez regarder The Ring : Inspiré d’un roman japonais et du film d’horreur du même nom, « The Ring » est l’un des films les plus effrayants de ce siècle, mais ne compte pas sur le sang ou les tripes pour faire passer son message.

Bien que l’intrigue puisse devenir un peu prévisible si vous avez déjà vu un film d’horreur, les visuels, la musique et le jeu des acteurs sont tous excellents – et vous feront probablement dormir avec les lumières allumées pendant un certain temps…

The Evil Dead

Description de Netflix : « Lors d’un arrêt dans une cabane isolée au fin fond des bois, un groupe d’adolescents commence à se transformer en zombies mangeurs de chair, dans ce classique culte du réalisateur Sam Raimi. »

Pourquoi vous devriez regarder : L’original « Evil Dead » est étonnamment terrifiant pour un film réalisé il y a près de 40 ans. Il s’agit d’un classique du genre des films d’horreur pour une raison : la violence macabre, le concept effrayant et le cadre retiré en font un film parfaitement effrayant.

Verónica

Description de Netflix : « En 1991 à Madrid, après avoir tenu une séance de spiritisme à l’école, une adolescente qui garde ses jeunes frères et soeurs à la maison soupçonne qu’une force maléfique est entrée dans leur appartement. »

Pourquoi vous devriez regarder : Avec une nonne aveugle, une planche de Ouija et un groupe d’écolières catholiques sans peur, « Veronica » est un thriller à suspense qui s’inspire vaguement d’événements réels, ce qui le rend encore plus effrayant.

Bien qu’il semble se baser sur une histoire assez simple de possession démoniaque au début, le rebondissement final, associé à la fin terrifiante, donne au récit traditionnel un coup de fouet bien nécessaire.

The Platform

Description de Netflix : « Deux prisonniers par étage, se demandant combien de nourriture ils vont pouvoir manger ce jour-là. Un prisonnier en a assez de ne pas en avoir assez. Il est temps d’envoyer un message… »

Pourquoi vous devriez regarder : « The Platform » se concentre sur un groupe de détenus incarcérés dans une prison verticale, avec des niveaux allant de un à plusieurs centaines. Chaque prisonnier reçoit sa ration quotidienne de nourriture via une plateforme qui est chargée de nourriture délicieuse en haut, puis descend lentement vers le bas – ce qui signifie que ceux des niveaux inférieurs s’en passent souvent, ce qui pousse certains d’entre eux à essayer de changer le système en leur faveur.

Le film fait un excellent travail en donnant aux spectateurs juste assez d’informations pour les horrifier, pour finalement aboutir à une révélation stupéfiante – tout en faisant paraître le monde de la prison effrayant et réaliste.

L’autopsie de Jane Doe

Description de Netflix : « Deux coroners de plus en plus terrifiés sont sur le point d’apprendre que tous les décès ne peuvent pas être facilement expliqués. »

Pourquoi vous devriez regarder : Ce film d’horreur à suspense est l’un des films les plus terrifiants qu’il soit donné de voir sur Netflix. Ce long-métrage est rempli de frayeurs, de cadavres réanimés et d’une sorcière qui veut se venger… De quoi vous faire sursauter à chaque instant.

De plus, Brian Cox (de la série « Succession ») et Emile Hirsch forment un duo père-fils très réaliste, lequel travaille dans les pompes funèbres et tente désespérément de sortir de la morgue dans laquelle ils sont enfermés, avec des résultats mitigés…