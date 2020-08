Netflix : les films pour ado à regarder absolument pendant le confinement

Découvrez notre sélection de films pour ado, tous disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Ces productions vous permettront de trouver le temps un peu moins long, tout en vous replongeant dans l’univers doux-amer de l’adolescence et de ses préoccupations… fort différentes de celles des adultes !

Scott Pilgrim, sorti en 2010

Ce film, réalisé par Edgar Wright, permet de suivre les aventures d’un jeune geek quelque peu looser, interprété par Michael Cera. Pour conquérir le coeur d’une jeune femme, il va alors devoir combattre sept ex diaboliques. Ce film, adapté d’une série du même nom, regorge de références à la culture pop… Arriverez-vous à les retrouver ?

La folle journée de Ferris Bueller, sorti en 1986

Ce film est un classique du genre, réalisé le maître des films pour adolescents : John Hugues. La folle journée de Ferris Bueller est incontestablement le meilleur film de ce réalisateur doué. Dans ce long métrage, Matthew Broderick incarne un adolescent insouciant et stylé, que tout le monde aurait aimé être au lycée.

Les blagues et situations drôles s’enchaînent, ne laissant pas s’ennuyer les téléspectateurs. Si vous ne devez voir qu’un seul film pour ado, c’est bien celui-ci !

American Pie, sorti en 1999

C’est LE film pour adolescents par excellence ! Certes, le scénario d’American Pie n’est pas très inédit et ses personnages pas forcément originaux, mais ils ont le mérite d’être devenus réellement cultes, touchants et vraiment attachants. Même des années après, Finch et Stifler nous font toujours autant rigoler !

Easy Girl, sorti en 2011

S’il y a bien un film qui a remis à l’honneur les productions pour adolescents, c’est bien celui-ci ! Sa narration novatrice, qui se base sur un roman étudié dans les écoles américaines -La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne-, raconte l’histoire d’Olive, jeune fille incarnée par une Emma Stone magistrale. Celle-ci se retrouve embarquée dans la spirale infernale du mensonge lorsqu’elle fait croire à sa meilleure amie qu’elle n’est plus vierge.

Tout ce qui brille, sorti en 2009

Ce film, réalisé par Géraldine Nakache et Hervé Mimran, nous plonge dans le quotidien de Lila et Ely, deux meilleures amies depuis l’enfance. Elles n’ont alors qu’une envie : parvenir à quitter enfin leur banlieue, qui se trouve à 10 minutes de Paris. Ce film, sous couvert de légèreté, parvient à traiter un sujet délicat, celui du passage à l’âge adulte et de l’émancipation. Le personnage incarné par Audrey Lamy provoque des crises de rire à chacune de ses apparitions !

Adventureland, sorti en 2009

Ce film pour ado entraîne les téléspectateurs à la fin des années 80, lorsque James, fraîchement diplômé, s’aperçoit qu’il ne possède pas assez de fonds pour faire le tour de l’Europe. Il décide donc de travailler dans un parc d’attractions local et se rend alors compte qu’il n’est pas nécessaire de partir à l’autre bout du monde pour vivre des expériences extraordinaires… Dans ce film touchant, Jesse Eisenberg et Kristen Stewart forment un duo attachant qui fonctionne merveilleusement bien. Ce long métrage, sorti directement en DVD, vaut réellement le détour.