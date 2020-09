NCIS Los Angeles saison 10 en streaming : 24 épisodes haletants !

Dans la saison 10 de NCIS : Los Angeles, l’équipe parvient à retrouver le fils de Mosley, avant de comprendre rapidement le prix à payer pour la liberté de ce dernier…

Les 24 épisodes qui composent la dixième saison de cette série à succès voient également le mariage de Kensi et Deeks se rapprocher à grands pas, les deux tourtereaux ne savent d’ailleurs pas où se rendre pour passer leur lune de miel. L’équipe devra aussi se montrer plus soudée que jamais afin de parvenir à infiltrer un réseau ennemi composé de dangereux terroristes. Une expérience qui mettra à rude épreuve la survie de leur organisation…

NCIS : Los Angeles, série mythique aux nombreuses saisons

NCIS : Los Angeles est une série télévisée américaine, dérivée de NCIS : Enquêtes spéciales. Diffusée depuis le 22 septembre 2009 sur CBS aux États-Unis, la série est aussi diffusée en simultané sur Global, au Canada. En Suisse, NCIS : Los Angeles est diffusée sur RTS Un depuis le 25 février 2010 et en France, NCIS : Los Angeles est à retrouver sur M6 et W9 depuis le 12 mars 2010.

Cette série dont chaque saison rencontre un grand succès se concentre sur l’histoire des agents du bureau des projets spéciaux du NCIS de Los Angeles. L’Office des projets spéciaux (OPS) est une division du NCIS dont les locaux sont basés à Los Angeles. L’OPS est spécialisé dans les missions d’infiltration. L’agent G. Callen, véritable tête brûlée de l’équipe, change d’identité à chaque nouvelle mission, mettant ainsi sa vie personnelle entre parenthèses. Sam Hana, son partenaire, est un ancien nageur de combat (SEAL), pour sa part spécialisé dans les missions de surveillance. Les deux protagonistes de la série sont accompagnés de Nell Jones et Eric Beale, spécialistes en informatique, mais aussi de Dominic Vail, jeune recrue, sans oublier Kensi Blye. Dès la saison 2, le personnage de Marty Deeks, lieutenant de police du LAPD, fait son apparition.

Cette unité parvient, saison après saison, à mener à bien des missions particulièrement complexes comme déjouer des attentats et autres menaces terroristes, en s’infiltrant sous couverture dans de dangereux groupuscules. Véritable mère protectrice de la section, Hetty Lange, responsable hiérarchique, incarne également le rôle d’une patronne un peu stricte.

NCIS : Los Angeles saison 10, les personnages traqués par un cartel mexicain

Dans la saison 10 de NCIS : Los Angeles, Callen, Sam et Kensi sont gravement blessés et dans l’incapacité de communiquer avec l’équipe aux États unis. De son côté, Deeks est inconscient et ne peut donc pas les aider. Tous cherchent alors un moyen de rentrer chez eux alors qu’un cartel mexicain les traque et les veut « morts ou vivants ». Dans cette même saison, Mosely et Hollace Kilbride, Amiral à la retraite, demandent à leurs contacts à Washington et au Mexique de l’aide pour retrouver leurs collègues disparus.

À noter que durant le tournage de la saison 10 de NCIS : Los Angeles, la comédienne Linda Hunt a eu un accident de voiture. Nous ne voyons donc pas apparaître Hetty dans cette saison, mais elle demeure bien présente avec l’équipe, par téléphone.

Les 24 épisodes de la saison 10 de Los Angeles : NCIS sont à retrouver facilement sur plusieurs plateformes de streaming.