Les 10 meilleures séries historiques de Netflix à découvrir pendant le confinement !

Que vous recherchiez des séries de guerre classiques ou des drames d’époque, cette liste d’émissions historiques actuellement sur Netflix est régulièrement mise à jour avec de nouvelles séries TV populaires.

Quelles sont les meilleures séries historiques à regarder sur Netflix en ce moment ? Barbanews vous répond !

L’une des meilleures séries historiques sur Netflix est incontestablement The Crown, qui explore le règne de la reine Elizabeth II. Parmi les autres bonnes séries d’époque à regarder sur Netflix en plus de The Crown : Marco Polo, Reign, The Tudors et bien d’autres !

Voici notre top 10 des meilleures séries historiques à regarder en streaming sur Netflix !

The Crown

Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby

The Crown (Netflix, 2016) est une série dramatique biographique américano-britannique sur le règne de la reine Elizabeth II du Royaume-Uni. La série commence avec le mariage en 1947 de la jeune Elizabeth (Claire Foy) avec le Prince Philip (Matt Smith) et la santé défaillante du Roi George VI (Jared Harris).

The Tudors

Jonathan Rhys Meyers, Henry Cavill, Anthony Brophy

The Tudors (Showtime, 2007) est une série télévisée de fiction historique créée par Michael Hirst. Dans l’Angleterre du XVIe siècle, le roi Henry VIII (Jonathan Rhys Meyers) protège son trône des ennemis par des mariages, des guerres et des trahisons.

Reign

Adelaide Kane, Megan Follows, Torrance Coombs

Reign (The CW, 2013) est une série télévisée historique romantique américaine créée par Stephanie SenGupta et Laurie McCarthy. Mary Stuart, reine d’Écosse, (Adelaide Kane) est confrontée à des intrigues politiques et sexuelles dans le monde de la cour française où rodent de nombreux traitres.

Outlander

Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies

Outlander (Starz, 2014) est une série télévisée dramatique historique développée par Ronald D. Moore, basée sur la série de romans écrite par Diana Gabaldon.

Une ancienne infirmière de la Seconde Guerre mondiale mariée (Caitriona Balfe) est soudainement transportée dans le temps en Écosse, dans les années 1740, où elle rencontre un guerrier des Highlands (Sam Heughan).

Versailles

George Blagden, Alexander Vlahos, Tygh Runyan

Versailles (Canal+, 2015) est une série télévisée créée par Simon Mirren et David Wolstencroft. En 1667, Louis XIV (George Blagden), le tout-puissant roi de France de 28 ans, décide de construire le plus grand palais du monde – Versailles. Mais le budget compliqué, les affaires et les intrigues politiques compliquent les choses…

Alias Grace

Sarah Gadon, Edward Holcraft, Zachary Levi

Alias Grace (Netflix, 2017) est une mini-série basée sur le roman de Margaret Atwood, publié en 1996. Grace Marks (Sarah Gadon) est une meurtrière condamnée qui travaille au domicile du directeur de la prison. Le Dr Simon Jordan (Edward Holcroft) l’interroge dans l’espoir qu’elle soit hystérique, et non pas une criminelle.

The Borgias

Jeremy Irons, François Arnaud, Holliday Grainger

The Borgias (Showtime, 2011) est une série télévisée de fiction historique créée par Neil Jordan. Au XVe siècle, le pape Alexandre VI (Jeremy Irons) tente de contrôler le pouvoir en Italie avec l’aide de ses nombreux fils, par le biais de meurtres, d’intrigues, de guerres et d’alliances matrimoniales.

Penny Dreadful

Josh Hartnett, Timothy Dalton, Eva Green

Penny Dreadful (Showtime, 2014) est une série télévisée dramatique d’horreur anglo-américaine créée par John Logan. L’explorateur Sir Malcolm Murray (Timothy Dalton), le tireur américain Ethan Chandler (Josh Hartnett), le scientifique Victor Frankenstein (Harry Treadaway) et la médium Vanessa Ives (Eva Green) s’unissent pour combattre les menaces surnaturelles dans le Londres victorien.

Medici the Magnificent

Dustin Hoffman, Richard Madden, Stuart Martin

Medici (RAI 1, 2016) est une série dramatique télévisée sur la dynastie des Médicis qui se déroule à Florence au XVe siècle. Cosimo le Vieux (Richard Madden) a été élu à la tête de la République florentine en 1434 ; la série utilise des flashbacks pour retracer cette histoire. Sergio Mimica-Gezzan (Les Piliers de la Terre) a réalisé les huit épisodes jusqu’à présent.

Turn: Washington’s Spies

Jamie Bell, Angus Macfadyen, Kevin McNally

TURN : Washington’s Spies est un drame d’époque basé sur le livre d’Alexander Rose, Washington’s Spies : The Story of America’s First Spy Ring, une histoire du Culper Ring.

La série a débuté sur AMC le 6 avril 2014. TURN : Washington’s Spies a été renouvelé pour une deuxième saison de dix épisodes le 23 juin 2014. Le titre a été changé en TURN : Washington’s Spies avant le rappel du 2 août de la première saison. La deuxième saison a été lancée le 13 avril 2015.