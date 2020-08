Locke & Key (Netflix) : la deuxième saison confirmée !

Ce n’est donc pas vraiment surprenant, mais c’est désormais officiel : le géant du streaming Netflix a officiellement annoncé avoir commandé une saison 2 en ce qui concerne l’adaptation en série de « Locke and Key ». La plateforme de streaming n’a toutefois pas fourni plus d’informations au sujet des dates de tournage et de diffusion.

L’information n’étonnera pas vraiment les fans de la série, étant donné le succès rencontré par la saison 1 et la manière dont le premier épisode s’est terminé. Netflix vient bien de le confirmer, la série Locke and Key aura bien le droit à une deuxième saison. Une annonce faite par la plateforme de streaming sur Twitter avec un visuel minimaliste, d’autant plus intriguant…

Open for a surprise. pic.twitter.com/Sa1diovN8q — Netflix France (@NetflixFR) March 30, 2020

La série, lancée en février dernier, est inspirée des comic books écrits par Joe Hill -qui n’est autre que le fils de Stephen King- et Gabriel Rodriguez. Ces livres, publiés par Hi Comics en France, comptent six tomes ; il y a donc de quoi faire en ce qui concerne l’adaptation en série de ces comic books. « La fin de la saison 1 va instaurer une nouvelle dynamique, sur laquelle nous travaillons actuellement avec les scénaristes. Il y a encore des intrigues que nous n’avons pas adaptées. On espère pouvoir les porter à l’écran », ont d’ailleurs dernièrement rapportés à ce sujet le créateur Carlton Cuse et ses scénaristes.

D’autres épisodes de Locke and Key sont donc en préparation, reste à savoir quand ils pourront être tournés étant donné l’actuelle épidémie de Covid-19. En effet, étant donné les consignes de confinement devant être respectées par tout un chacun durant la pandémie du Coronavirus, il semble donc particulièrement compliqué, pour ne pas dire impossible, de déterminer une date exacte concernant le début du tournage des nouveaux épisodes et leur diffusion par Netflix.

Locke and Key : premiers indices concernant la saison 2

Les deux showrunners de la série Locke and Key ont laissé entendre que l’histoire et le passé de Keyhouse devraient probablement être au coeur des prochains épisodes. Carlton Cuse et Meredith Averill ont en effet fait de nouvelles révélations à ce sujet, dans une interview accordée à TVGuide.

« Nous allons beaucoup parler de la guerre de la révolution américaine (autour de 1776) dans la saison 2. On adore quand l’histoire des comics revient à l’époque de cette guerre révolutionnaire. Nous pensons que cela donne tellement de contexte à l’origine des clés et à leurs origines. Donc, dans la saison 2, ces histoires sont quelque chose que nous aimerions explorer davantage’, ont-ils notamment fait savoir.

Les fans de la série Locke and Key vont donc devoir faire preuve de patience avant de découvrir la suite de leur fiction préférée sur Netflix, ce qui laisse le temps de voir ou revoir les premiers épisodes, lire les comic books dont ils s’inspirent ou bien visionner les nouvelles séries Netflix du mois d’avril !