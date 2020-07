Les 9 séries les plus populaires sur Netflix cette semaine, à voir pendant le confinement !

Barbanews vous aide à savoir si les émissions de télévision, les films et séries que vous souhaitez regarder sont diffusés en streaming, et sur quel service les trouver. Mais nous étudions également de nombreuses données concernant ce que les internautes préfèrent regarder sur Netflix et nous nous en servons pour déterminer quelles seront les séries les plus populaires de la semaine à venir !

Vous trouverez ci-dessous les principaux programmes diffusés en streaming sur Netflix cette semaine, qui sont assurément les plus populaires. Ce ne sont pas toutes des émissions originales produites par Netflix, mais ces séries ont le mérite de gagner, chaque semaine, de plus en plus de téléspectateurs !

TOP 10 des séries Netflix les plus populaires, à regarder dès cette semaine

Community

La sitcom classique de Dan Harmon sur NBC (qui a fini par passer sur Yahoo, entre autres) est maintenant à retrouver sur Netflix, même si la saison dernière n’a pas rencontré un franc succès. Désormais financée par le géant du streaming Netflix, la série gagnera sûrement en popularité !

The Walking Dead

La plus grande série produite par la franchise de l’AMC est toujours en cours (et l’AMC ne la laissera jamais mourir et ne la cédera pour rien au monde), mais vous pouvez regarder tous les épisodes de The Walking Dead, sauf la dernière saison, sur Netflix.

The Witcher

Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, un chasseur de monstres mutant, rencontre un franc succès. « Quand le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse avec un dangereux secret, les trois doivent apprendre à voyager ensemble sur un continent de plus en plus instable. » Beaucoup d’entre vous ont suivi ce voyage passionnant sur Netflix et s’apprêtent encore à le faire, dès cette semaine.

Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy est la plus ancienne série médicale diffusée à la télévision, avec Urgences. Elle en est à sa seizième saison sur ABC, ce qui signifie que vous avez 15 ans d’épisodes de Grey’s Anatomy à rattraper, tous disponibles sur Netflix.

Breaking Bad

Si vous n’avez pas encore plongé dans l’histoire de Walter White et Jesse Pinkman, les cinq saisons de la célèbre série d’AMC sont désormais diffusées en streaming sur Netflix.

Regardez également l’excellente Better Call Saul, lorsque vous aurez terminé toutes les saisons de Breaking Bad.

Itaewon Class

Cette série en provenance de Corée du Sud raconte l’histoire d’un ancien détenu qui ouvre un bar à Séoul et tente de s’en sortir…

Stranger Things

Ce qui ressemble le plus à une superproduction de Game of Thrones est en fait l’histoire des enfants de Hawkins, dans l’Indiana, qui combattent des créatures extra-dimensionnelles qui essaient d’entrer dans notre monde à partir de The Upsidedown, au milieu des années 1980. Imaginez en quelque sorte que Stephen King rencontre Steven Spielberg, mais en beaucoup plus farfelu ! Les trois saisons, toutes disponibles sur Netflix, n’attendent que vous !

Unorthodox

Une femme étouffée par sa communauté juive ultra-orthodoxe de New York refait sa vie à Berlin, en Allemagne. Mais cela ne se passe pas sans heurts, puisqu’elle était enceinte et a laissé derrière elle son mari et son mariage arrangé. L’émission est librement inspirée du livre Unorthodoxe : The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots et est principalement en yiddish, une première pour une série de télévision.

Elite

Imaginez Riverdale avec des adolescents tout aussi séduisants et entourés de presque autant de scandales et de meurtres, mais ils vivent en Espagne et c’est un peu plus réaliste, sans pour autant être larmoyant. Les trois saisons de Elite sont maintenant disponibles en streaming sur Netflix.

Sex Education

Dans Sex Education, série produite en Grande-Bretagne, la mère du pauvre Otis (Gillian Anderson) est sexologue, ce qui le contraint à aider ses amis avec des conseils avisés. Deux saisons sont à retrouver actuellement sur Netflix.