Les 7 meilleures séries cultes disponibles en intégralité sur Netflix !

« That ’70 Show », « Breaking Bad », « Friends »… Ces séries cultes ont marqué plusieurs générations de téléspectateurs ! Elles sont toutes à retrouver, parmi bien d’autres productions mythiques, en intégralité sur la plateforme de streaming Netflix. De quoi permettre de patienter durant le confinement en restant sagement chez soi !

On connaît tous leurs personnages, certains nous paraissent même être des amis tant on s’est identifié à eux et tant ils nous ont entraînés dans leurs aventures, aussi rocambolesques qu’émouvantes. Ces séries, dont on n’est pas près de se lasser, sont à découvrir ou redécouvrir sur la plateforme de streaming Netflix. L’occasion de s’évader d’un quotidien quelque peu redondant en cette période de confinement liée à la pandémie du Covid-19.

Breaking Bad

Cette célèbre série compte de très nombreux adeptes ! Son scénario est connu : un prof de chimie d’apparence sans histoire mène une petite vie tranquille, lorsqu’il apprend qu’il est atteint d’un cancer. Il décide alors de se lancer dans la production de méthamphétamine, aidé par un ancien élève délinquant, afin d’amasser des sous pour permettre à sa famille de vivre après sa mort.

Mad Men

Cette production, qui possède une identité bien léchée, se concentre sur la vie d’une agence de publicité new-yorkaise dans les années 60-70. La série, à l’esthétique soignée et la mise en scène remarquable, dévoile des drames humains qui se cachent avec pudeur derrière les volutes de fumée des cigarettes et cigares…

Friends

Qu’est-ce que l’on aimerait pouvoir être confiné avec ce groupe d’amis mythique ! La série, qui a profondément marqué certaines générations de téléspectateurs, ne prend pas une ride malgré les années qui passent. Le confinement est l’occasion de redécouvrir ses dix saisons avec plaisir et émotions !

How I Met Your Mother

La série How I Met Your Mother, lancée seulement un an après la sortie de Friends, fait régulièrement des clins d’oeil à cette dernière. Cette série, qui possède son propre humour, a réussi à développer une identité narrative propre, l’occasion de revivre non sans émotion le quotidien de ses personnages principaux, auxquels le téléspectateur s’attache rapidement.

Archer

Cette série tordante tient en haleine ses fans depuis plus d’une décennie maintenant ! Archer entraîne le téléspectateur dans un univers unique, inspiré de la guerre froide, tout en pulvérisant les codes classiques des films d’espionnage. Dialogues piquants, sous-entendus graveleux et scènes d’action pimentées viennent agrémenter les épisodes d’Archer.

Skins

Cette célèbre série anglaise traite des inévitables tourments adolescents et des pulsions incontrôlées de cet âge ingrat, sur fond d’alcool, de sexe et de drogue, mais aussi de musique électro. Le casting de Skins, aussi agaçant qu’attachant, permet aux adolescents de s’identifier et aux adultes de revivre cette période si particulière de la vie, non sans mélancolie.

That ’70s Show

Cette série, réellement incontournable, ravira les fans des années 70 comme les téléspectateurs souhaitant s’immerger dans cette décennie si particulière, avec ses cols pelle à tarte, ses chemisiers cintrés et ses pantalons pattes d’eph’ ! Les personnages délirants de That ’70s Show sont réellement attachants, tous à leur manière. Chaque épisode est l’occasion de partager bon nombre de fous-rires sur fond de musique seventies !