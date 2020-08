Les 5 meilleurs films mystères sur Netflix à regarder dès maintenant !

Vous avez l’impression que le temps passe beaucoup plus vite, mais vous cherchez tout de même de l’inspiration.

Sur cette plateforme de streaming, voici les meilleurs films mystères, vous ne pourrez clairement pas trouvé mieux !

Inception, un film qui retourne votre cerveau

Vous avez un rêve dans un rêve et vous pouvez à chaque fois intervenir pour changer les pensées et mettre de petites graines dans l’esprit. C’est complexe ? C’est un film de Christopher Nolan et il est à la hauteur de toutes les espérances.

Vous devez le regarder, car Leonardo Di Caprio est magistral dans ce film disponible sur Netflix .

. Le concept est tout à fait réjouissant et vous aurez des difficultés pour comprendre la fin.

Même si vous le regardez trois fois, vous pourrez découvrir à chaque fois de nouveaux éléments.

Shutter Island, réel ou non ?

Du côté de Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio a également eu plusieurs interprétations. Après Inception, nous vous proposons forcément de découvrir ce thriller qui vous embarque dans un institut. Apparemment, une enquête est en cours, mais est-ce la réalité ? Vous aurez tendance à vous demander si les personnages sont réels ou s’ils sont le fruit de l’imagination du personnage principal. Évitez de le regarder après Inception puisque votre cerveau sera forcément malmené.



Regardez Gone Girl pour comprendre la vérité

Vous êtes cette fois aux côtés de Ben Affleck qui enquête sur la disparition de son épouse. Il tente de comprendre ce mystère alors qu’il est accusé de son meurtre et de sa disparition. Tout au long du film, il va tenter à maintes reprises de prouver son innocence, mais la situation ne sera pas aussi simple. Tous les indices sont contre lui et vous aurez un peu plus de deux heures pour trouver la vérité qui n’est pas forcément celle à laquelle vous aviez pensé. Si vous souhaitez regarder ce film mystère sur Netflix, intercalez-le entre Inception et Shutter Island.



True Story, une histoire inspirée de faits réels

Ce sont deux très bons acteurs qui sont à votre disposition dans ce film et un journaliste tente de retrouver les heures de gloire après un échec et un mensonge dans un journal. Il rencontre alors un serial killer qui tente de prouver son innocence. Est-il à l’origine du décès de sa famille ? Au cours de cette oeuvre, vous aurez tendance à penser qu’il est clairement coupable, mais les faits pourraient vous offrir une vérité totalement différente. James Franco et Jonah Hill sont incroyables dans cette production que nous vous conseillons vivement de regarder dès maintenant, vous passerez un très bon moment.



Lost Girls pour mener l’enquête

Vous êtes toujours dans un film inspiré de faits réels et il est même basé sur un roman écrit par le personnage principal. Cette mère de famille perd la trace de sa fille du jour au lendemain et elle va redoubler d’efforts pour tenter de la retrouver malgré l’absence de la police. Cette histoire dramatique est incroyable et cette quête de la vérité sera forcément problématique, car le résultat de l’enquête est effroyable.