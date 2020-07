Les 12 Coups de Midi : l’émission annulée ? La toile sous le choc, s’exprime !

Tout le monde connaît l’émission « Les 12 Coups de Midi », impossible à rater au moment du déjeuner, et qui bat des records grâce à la bonne humeur de Jean-Luc Reichmann et aux maîtres de midi.

Malheureusement, à cause du coronavirus et du confinement en vigueur en France, TF1 va devoir.se résoudre à prendre une décision déplaisante pour le public. Alors que les internautes parlent chaque midi du parcours de Éric, l’actuel maître de midi, en passe de battre le record de Christian Quesada, il va falloir attendre un peu pour connaître la suite.

Le tournage des « 12 Coups de Midi » est impossible à tenir

Grâce au tournage qui a lieu plusieurs semaines avant la diffusion, la première chaîne de France a pu maintenir son programme fétiche pendant plusieurs mois, malgré le coronavirus. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin, et TF1 arrive au bout des numéros préparés en avance. Depuis le 16 mars dernier, plus aucun tournage n’a pu avoir lieu, et le stock des « 12 Coups de Midi » arrive désormais à son terme. Pourtant, Jean-Luc Reichmann a bien essayé de trouver une solution pour pallier à ce problème, sans succès visiblement. Alors que d’autres émissions du PAF ont pu continuer leur diffusion, à l’image de Cyril Hanouna qui a transformé « TPMP » en « Ce soir chez Baba », ce ne sera malheureusement pas le cas des « 12 Coups de Midi ».

Pour ne pas ternir les audiences de son jeu, comme cela peut être le cas pour l’émission de Cyril Hanouna, la production et TF1 ont conjointement décidé de ne pas lutter inutilement, même si tous auraient espéré que les choses puissent s’arranger avant le 11 mai.

Par conséquent, aucune nouvelle version de l’émission ne sera mise à l’antenne, et il faudra attendre la reprise des tournages en toute sécurité pour avoir la suite des aventures d’Éric.

Le directeur de TF1 annonce la programmation de rediffusion

Alors qu’on aurait pu penser qu’un autre programme prendrait le relais de l’émission « Les 12 Coups de Midi », ce ne sera finalement pas du tout le cas, comme l’a annoncé le directeur de TF1, Xavier Gandon.

L’homme a ainsi révélé sur Europe 1 qu’il ne souhaitait pas faire de pause dans la diffusion du programme mené par Jean-Luc Reichmann.

De ce fait, afin de combler l’impossibilité des tournages, celui-ci a décrété que des rediffusions d’anciens épisodes remplaceraient la programmation habituelle.

Une excellente nouvelle pour les amateurs des « 12 Coups de Midi », qui vont donc pouvoir continuer à apprécier la bonne humeur du présentateur chaque midi, revoyant au passage les aventures de Paul, l’ancien maître de midi, qui jouissait d’une excellente popularité auprès du public. Quant à Éric, tout le monde va devoir attendre patiemment pour pouvoir assister à la suite de son ascension. Comme l’a confié Xavier Gandon, les tournages reprendront dès que le gouvernement donnera son feu vert, mais sans public toutefois, tant que le coronavirus rôdera en France.