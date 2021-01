Le SEO est l’une des techniques à utiliser pour obtenir un plus grand volume de trafic sur votre site. SEO : Votre site web en première page de Google grâce à ces 10 astuces de pro !

Vous devez donc connaître et appliquer certaines astuces pour booster votre référencement naturel sur les moteurs de recherche.

1- Choisissez votre nom de domaine avec soin

Un nom de domaine pertinent

Il est très important que le nom de domaine du site soit lié à son sujet. Il est même préférable que le titre du site soit le même que son nom de domaine afin que les gens puissent facilement s’en souvenir et le visiter à nouveau.

Cependant, vous avez besoin de temps pour trouver et explorer les noms de domaine possibles.

Utiliser les outils de suggestion de nom de domaine

Aujourd’hui, il existe de nombreux outils sur Internet pour trouver des idées de noms de domaine. Pour les trouver, il vous suffit d’utiliser un moteur de recherche. Ensuite, pour les utiliser, entrez simplement des mots-clés liés au thème de votre site.

Attention aux noms de domaine avec trait d’union

Lors de la création d’un nom de domaine, il peut vous être suggéré d’utiliser des tirets. Toutefois, sachez que la plupart des gens, aujourd’hui, ne sont pas habitués à taper des noms de domaine avec des tirets dans le navigateur. Il n’est donc pas conseillé d’utiliser un trait d’union pour son nom de domaine.

2 – Le choix des mots-clés doit être pertinent

Définissez le mot-clé principal de votre site

La première chose pour réussir dans le marketing Internet est d’établir le principal mot-clé de votre site. Lorsque vous y parvenez, vous pouvez l’utiliser pour l’optimiser. Si possible, vous pouvez également l’utiliser comme nom de domaine, votre référencement web n’en sera que renforcer.

Utilisez des outils de mots-clés

Lorsque vous utilisez le référencement comme technique pour augmenter le trafic sur votre site, l’utilisation d’un outil pour déterminer les mots-clés sera très utile. Aujourd’hui, vous pouvez profiter de nombreux outils de mots-clés. Quel que soit le type d’outil que vous souhaitez utiliser, assurez-vous qu’il est efficace pour ne pas perdre de temps.

N’oubliez pas les mots-clés dans le fichier image

Lorsque vous téléchargez des images liées à vos produits et services sur votre site Web, n’oubliez pas d’inclure également vos mots-clés. Un grand nombre de personnes sont facilement attirés par les images. Par conséquent, si vous optimisez vos images avec des mots-clés pertinents, davantage de personnes pourront trouver votre site.

4. Le contenu de votre site

Un contenu de qualité

Pour donner envie aux internautes de visiter et se rendre régulièrement sur votre site, vous devez leur fournir un contenu de haute qualité. Ce serait mieux si vous pouviez le rendre exclusif. Par conséquent, vous devez commencer dès maintenant à rédiger des articles qualitatifs en guise de contenu. Rédigez des articles contenant des informations utiles afin que les gens puissent les apprécier et revenir par la suite.

Un contenu nouveau et mis à jour

Vous devez vous rappeler que pour que les gens achètent ou rejoignent vos produits et services, ils doivent d’abord être persuadés. Pour inciter quelqu’un à revenir sur votre site, vous devez lui fournir des raisons, dont l’une est de fournir un contenu nouveau et souvent actualisé.

5.Surveillez la concurrence

Visitez les pages web de vos concurrents

Pour comprendre pourquoi vos concurrents vous ont devancé, essayez de saisir quelques mots-clés dans le moteur de recherche, puis visitez le premier site Web qui apparaît sur la page de résultats. Ensuite, prenez le temps d’examiner le site et inspirez vous de celui-ci pour développer le vôtre.

Utiliser des outils d’analyse de site sur d’autres sites web

Les outils que vous utilisez pour analyser votre site peuvent également être utilisés sur d’autres portails web que vous visitez. Visitez des sites qui attirent beaucoup de trafic afin de pouvoir identifier les différents aspects des techniques de référencement qui pourraient être améliorer sur votre site.

6 – Formez-vous au SEO

En savoir plus sur le référencement est l’une des choses les plus importantes que vous devez faire pour développer votre activité en ligne. Cela peut être fait en effectuant des recherches approfondies sur le sujet, ce que vous pouvez faire via Internet. En outre, vous pouvez également choisir d’engager un expert en la matière pour devenir votre mentor, ou lire un e-books à ce sujet.

7 – Créez des e-books qui peuvent être offert gratuitement

Vous pouvez créer votre propre série d’e-books, gratuitement, pour vous aider à augmenter le volume de votre site. Aujourd’hui, la plupart des gens recherchent toujours des produits gratuits. Par conséquent, le téléchargement de livres numériques est une idée intéressante pour de nombreuses personnes. Assurez-vous d’inclure des liens dans certaines pages de ce livre afin que les gens puissent l’utiliser pour visiter votre site Web.

8 – Assurez-vous que vos produits et services sont demandés

N’oubliez jamais que, quelle que soit la qualité de vos compétences en référencement, à partir du moment ou les produits et les services ne sont pas demandées, votre site n’aura pas le trafic que vous attendez. Par conséquent, vous devez d’abord effectuer des recherches appropriées sur la demande de produits et de services. Faites vos recherches à l’avance avant de pouvoir vous engager dans quelque chose qui en vaut la peine.

9. Utiliser des « backlinks » (liens de retour) et des « hyperlinks » (hyperliens)

– Les liens de retour ne sont que des liens qui mènent des personnes d’autres sites vers le vôtre. Il est préférable d’utiliser des liens à sens unique, car ils mèneront directement à votre site et implique qu’il est le plus important. Choisissez bien le ou les sites sur lequel vous souhaitez insérer ces liens afin de pouvoir en tirer le meilleur parti.

– L’utilisation d’hyperliens est une autre technique de référencement qui peut être utilisée pour attirer plus de personnes sur votre site. Les hyperliens peuvent vous aider, car vous pouvez insérer ou inclure des mots-clés. Lorsque vous faites cela, les personnes qui souhaitent visiter votre site n’ont qu’à cliquer sur le mot-clé pour être dirigé vers celui-ci.

10. Réfléchissez à votre propre façon de naviguer sur le web

Vous faites partie des millions de personnes qui utilisent Internet pour rechercher des informations, des produits ou des services. Essayez donc de réfléchir à la façon dont vous utilisez les différents moteurs de recherche. En outre, essayez de prêter attention à ce qui vous attire le plus, ainsi qu’à ce qui vous pousse à cliquer sur certains liens.

———-

Dans le commerce en ligne, il est essentiel de savoir ce qui est échangé afin que les clients obtiennent exactement ce qu’ils ont commandé et ne soient pas obligés de passer par un processus de retour fastidieux.

En outre, si un produit incorrect parvient au client, le fournisseur risque fort de perdre ce client en raison de sa déception.

Il est donc désormais obligatoire pour les vendeurs en ligne de s’assurer que leurs produits sont identifiés de manière unique sur le marché. Cela est possible en mettant à jour le code GTIN/EAN du produit. Le système de code GTIN/EAN permet non seulement d’identifier le produit exact, mais aussi d’augmenter le pourcentage de vente. Si le système GTIN/EAN vous laisse perplexe, cet article vous aidera à le comprendre en profondeur.

Pourquoi devez-vous obtenir le GTIN/EAN pour vos produits ?

La plupart des entreprises s’appuient sur le service de publicité de Google afin d’atteindre un maximum de clients et de vendre leurs produits. Comme Google a adopté le système de code GTIN/EAN par rapport à son système initial Google Shopping, il a apporté des changements essentiels afin de rendre les services plus fluides et d’améliorer l’expérience client.

La raison la plus importante pour obtenir le GTIN/EAN de vos produits est simple. Un produit ayant la même taille, la même couleur, etc. peut être vendu par différents détaillants sous différents noms et même avec des étiquettes de prix différentes. Cela se produit en raison de flux mal optimisés et de codes GTIN/EAN incorrects ou incomplets. Si votre produit a un GTIN/EAN incorrect, il risque de rencontrer le même problème et, par conséquent, de diminuer vos ventes malgré les publicités qui clignotent partout. Par conséquent, une fois que vous avez optimisé le flux et corrigé le GTIN, vous augmentez les chances de vendre vos produits.

Avantages de l’utilisation des codes GTIN/EAN

Les codes GTIN/EAN sont devenus une norme mondiale pour l’identification des produits qui permet aux commerçants ainsi qu’aux sites de e-commerce d’identifier quel produit est exactement le vôtre. L’utilisation d’un code GTIN/EAN présente plusieurs avantages. En voici quelques-uns :

Visibilité accrue sur le marché

Le e-commerce électronique connaît un essor sans précédent. Tous les fabricants préfèrent vendre leurs produits en ligne. Les moteurs de recherche deviennent un outil crucial utilisé par les clients ainsi que les places de marché pour acheter, rechercher et comparer les produits. Un code GTIN/EAN joue un rôle essentiel à ce stade. Une fois que vous aurez inclus un code GTIN/EAN dans votre catalogue de produits, il améliorera votre référencement et votre produit apparaîtra dans les principales recherches sur le marché.

Google Shopping a désormais rendu obligatoire l’inclusion des codes GTIN/EAN dans les flux de produits des détaillants afin qu’ils puissent apparaître dans les recherches Google. Google a publié une donnée mentionnant que les produits ayant des codes GTIN/EAN ont un taux de clics supérieur de 40 % et génèrent 20 % de ventes en plus.

Améliorer le catalogue de produits

Si vous envisagez de vendre vos produits sur un marché en ligne, sachez que les sites de e-commerce comme Amazon exigent un taux de satisfaction de la clientèle de 90 %. Pour atteindre ce chiffre, il vous faut une bonne base de données client. Une fois que vous avez fourni un code GTIN/EAN, votre catalogue de produits est mis à jour et vous pouvez récupérer des informations sur les produits préexistants ainsi que les avis des clients concernant ces produits. Cela vous aide à améliorer votre réputation de vendeur sur la plate-forme.

Augmentation des ventes

Une fois que vous avez fourni un code GTIN/EAN, non seulement la qualité de votre page de produit s’en trouve améliorée, mais vous bénéficiez également d’un surcroît de vente sur les marchés. Vos produits apparaissent également dans les produits recommandés en bas de page. Cela vous permet d’obtenir plus de clients et de vendre plus de produits.

Ce code vous permet également d’exporter plus facilement des produits sur le marché international, car il est identifié au niveau mondial. L’utilisation du GTIN/EAN réduit aussi considérablement la saisie de données et il n’est plus nécessaire de maintenir en permanence les références croisées entre les vendeurs et les fournisseurs.

Conclusion

Un code GTIN/EAN vous aidera à donner à vos produits une plus grande portée en ce qui concerne les clients et le marché. Il permet d’éviter tout conflit entre un produit similaire vendu par un autre détaillant et un client peut choisir celui qui lui inspire le plus confiance. Un numéro GTIN/EAN est reconnu dans le monde entier et votre produit est donc également valable dans d’autres pays. Cela vous donne la possibilité de développer votre entreprise et de l’ouvrir au marché étranger.

———-

Les techniques de référencement naturel évoluent au fil des années, c’est pourquoi vous devez constamment vous adapter.

Mais comment bien optimiser son site web en 2021 ? Nous vous dévoilons cinq clés pour y parvenir !

1. Choisir les bons mots-clés

Rédiger un contenu de qualité est la règle que tout bon rédacteur web doit suivre en priorité. Aujourd’hui, il est primordial d’écrire de façon fluide et naturelle pour séduire le lecteur… et Google ! Les mots-clés doivent être intégrés avec parcimonie et la recherche sémantique est à travailler. Pour vous aider, nous vous invitons à répondre à la question suivante : quels sont les termes utilisés par vos lecteurs pour rechercher votre contenu ? La requête cible (ou mot-clé principal) pourra ensuite être définie. Misez sur un champ lexical et sémantique particulièrement riche et privilégiez la longue traîne. Celle-ci désigne un ensemble de mots autour de la requête cible.

2. Prendre en compte l’expérience utilisateur

L’expérience utilisateur (ou UX) est un critère qui compte de plus en plus pour le SEO. Elle fait référence à l’ergonomie du site sur lequel sont publiés vos contenus. Un support agréable à lire est toujours plus satisfaisant qu’un site qui rencontre de nombreux bugs. En 2021, les moteurs de recherche seront très sensibles à l’UX. Pour l’améliorer, quelques éléments sont à retenir :

Réduction de la vitesse de chargement des pages

Limitation des publicités intrusives

Renforcement de la sécurité de navigation (HTTPS)

Optimisation mobile

Ces bonnes pratiques mêlées à un contenu de grande qualité vous garantiront une optimisation exemplaire. Elles vous permettront également de fidéliser votre cible, qui sera ravie de naviguer sur un site rapide, ergonomique et sécurisé.

3. Élaborer une stratégie de liens

Depuis des années, le netlinking est réputé pour renforcer le référencement naturel de tout site web. Le maillage interne vous permet d’insérer dans votre texte des liens menant vers une autre page de votre site ou blog. Il est idéal pour :

Augmenter le trafic et le nombre de pages vues

Améliorer votre classement sur Google (PageRank)

Réduire le taux de rebond

Permettre une meilleure indexation sur les moteurs de recherche

Instaurer un climat de convivialité

Dans certains cas, et selon votre domaine d’activité, il vous sera possible de mettre en place une stratégie de backlinking. Un backlink est un lien hypertexte pointant vers un contenu externe, menant vers un autre site que le vôtre.

4. Privilégier les tournures interrogatives

En 2021, de multiples foyers seront équipés d’assistants vocaux comme Google Home ou Amazon Echo. Ce n’est pas tout puisque les détenteurs de smartphones aiment gagner du temps en utilisant la commande vocale pour rechercher une information sur la Toile. La recherche vocale est tendance et vous ne devez pas l’ignorer ! Afin de produire des contenus pertinents, nous vous conseillons d’opter pour des titres interrogatifs (« comment… ? », « est-ce que… ? »). Nous vous encourageons à bâtir un contenu autour de questions que pourraient formuler vos prospects. Pour cela, il est important de bien définir vos personas en amont. La FAQ (ou foire aux questions) est, par exemple, un type de texte qui sera en vogue en 2021.

5. Soigner la structure des contenus

Pour faciliter l’expérience utilisateur, la hiérarchisation de tous vos contenus est essentielle. Elle permettra aussi aux robots de mieux les comprendre. Une fois votre texte rédigé, octroyez-vous un moment pour le mettre en forme. Voici quelques détails qui vous seront utiles pour cette étape à ne pas négliger :

Balises Hn (H1, H2, H3, etc.)

Listes à puces

Introduction optimisée et de qualité

Texte alternatif pour les images, tableaux et graphiques

Sommaire cliquable en début d’article

Avez-vous déjà adopté ces bonnes pratiques pour optimiser votre site web ? Quelles sont vos astuces SEO incontournables pour vous démarquer ?