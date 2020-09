Keynote d’Apple : zéro iPhone 12, un abonnement, des iPad, des Watch et de la déception

Deux constats peuvent être faits au lendemain de la keynote d’Apple. Le premier concerne les prix qui sont un peu plus faibles pour les nouveaux produits par rapport à l’année dernière. En parallèle, l’iPhone 12 a été le grand absent comme certains pouvaient l’attendre. Toutefois, cette keynote qui a duré près d’une heure a été decevante, car de nombreux articles étaient absents. Vous n’avez pas pu découvrir le casque décrit comme haut de gamme, ce sont des iPad, des Watch et un abonnement qui ont été au rendez-vous. Certes, le design de la tablette Air est sympathique et le prix reste plus faible que l’iPad pro, mais la déception demeure.

Quelques innovations pour les produits d’Apple

Si certains ont tendance à tacler la Pomme qui prend le vieux pour en faire du neuf, d’autres ont pu pointer du doigt quelques innovations. C’est sans doute la montre d’Apple qui s’en sort le mieux puisque la Série 6 de la Watch semble pertinente.

iOS 14 pourrais réintégrer l’ancien design d’Apple Music pic.twitter.com/K15cVdRnOu — MAXHRAU Tech (@maxhrau_tech) September 16, 2020

La montre connectée permet de calculer le taux d’oxygène dans le sang .

. Selon Apple qui proposait une keynote depuis son siège de Cupertino via une vidéo enregistrée, cet outil est efficace pour évaluer les fonctions respiratoires.

Dès 280 dollars, vous avez aussi une Watch SE comme c’est le cas avec le précédent iPhone.

Des entraînements sont aussi au rendez-vous grâce à la nouvelle application de fitness.

Apple One : Spotify n’apprécie pas la nouvelle offre groupée d’Apple https://t.co/EX2ayq4N88 — 01net (@01net) September 16, 2020

Il y a également un abonnement qui se démarque pour le streaming, la musique et le jeu vidéo. C’est Apple One qui se dévoile comme la grande nouveauté de cette keynote. Il faudra attendre cet automne pour assister au lancement officiel, ce sont une trentaine de pays qui seront compatibles et vous devrez payer 14.95 dollars par mois. Pour avoir un contenu un peu plus étoffé avec Apple News et l’application pour les entraînements, le forfait passera à 30 dollars. Vous avez aussi pu découvrir l’entrée de gamme pour l’iPad dès 329 dollars et la version Air déclinée en plusieurs coloris pour 599 dollars au minimum. Comme c’est le cas pour tous les produits, vous devez ajouter une centaine d’euros pour avoir les tarifs en euros.

Où est l’iPhone d’Apple ?

Si iOS 14 est dévoilé aujourd’hui sur tous les terminaux et la dernière version de l’OS pour l’Apple TV, les adeptes de la Pomme croquée cherchent encore l’iPhone 12. Il y a une grande incompréhension qui règne après la diffusion de cette keynote certes très bien réalisée avec de belles images et des discours sympathiques au même titre que les témoignages. Les rumeurs annoncent que la crise sanitaire a laissé des traces pour la conception de l’iPhone 12. Toutefois, les Apple Watch et les nouveaux iPad ont été présentés, n’ont-ils pas eux aussi été atteints par cette crise mondiale ?

Les internautes se questionnent également, car pourquoi ne pas présenter l’iPhone 12 même si la vente est effective le mois prochain ? Les iPhone 12 seront présentés normalement d’ici la fin septembre, début octobre ou dans le pire des cas à la fin du mois d’octobre avec une mise sur le marché en novembre. C’est donc la plus grande déception de cette keynote, c’est notamment le cas pour moi. Il faudra donc se contenter des nombreuses rumeurs qui circulent concernant les Smartphones et en attendant, vous pouvez découvrir iOS 14 dans la partie réglage, il suffit de l’installer surtout si vous avez les derniers modèles.