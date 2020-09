iPhone 12 d’Apple : une vidéo de pré-production ? Et une grosse déception pour la keynote

Si vous êtes un fan de la Pomme, vous attendez sans doute l’annonce officielle de la sortie, mais Apple prend son temps. Il faut savoir que la production a pu être perturbée à cause du coronavirus, il y a donc de grandes chances pour que le mobile soit un peu en retard. Nous pouvons toutefois nous consoler avec cette vidéo qui semble dévoiler l’iPhone 12. Bien sûr, comme toutes les rumeurs et les contenus de ce genre, il faut prendre des pincettes et une bonne dose de recul. Apple ne confirme aucune spéculation, ce n’est pas dans son habitude.

ça se ferait sans keynote pour l’Apple Watch et les prochains iPad, juste avec un communiqué de presse — Maxime Perignon (@iRumeurs) September 2, 2020

Un iPhone 12 similaire aux précédents ?

Depuis quelques années, la firme à la pomme croquée est largement pointée du doigt puisqu’elle aurait toujours tendance à proposer des Smartphones sans faire preuve d’une grande innovation. De ce fait, la vidéo ne dévoile rien d’extraordinaire mis à part un éventuel iPhone 12 qui ressemblerait finalement aux précédents modèles. Il est aussi difficile de savoir si le produit est réel ou si c’est une vidéo fake.

Sortie officiel de l'Iphone 12 est prevu pour le mois d'octobre Que le seigneur protège les fesses de nos soeurs😩😔 pic.twitter.com/QG82gRSnls — 𝙏𝙤𝙖𝙨𝙩🔥 𝙨𝙚𝙡𝙛4🍞💉💊🔫🇸🇳 (@demzonema) August 30, 2020

Lorsque le mois de septembre se profile à l’horizon, les rumeurs pour la sortie de l’iPhone 12 se multiplient .

. Généralement, les différentes présentations proposent réellement un Smartphone de la Pomme et lors de la keynote, les surprises ne sont plus au rendez-vous.

Vous avez donc les capteurs de l’iPhone 11 à l’arrière, une épaisseur similaire, un gabarit semblable.

Si c’est réellement l’iPhone 12, les déceptions seront forcément nombreuses surtout au vu du prix proposé par Apple.

Certains fans de la Pomme attendent aussi de la part de la firme la suppression de cette encoche à l’avant. D’ailleurs, ZTE a pu proposer le premier Smartphone sans cette encoche et cela est possible grâce à un APN qui se situe sous l’écran. Il faudra donc attendre sagement pour savoir si l’iPhone 12 ressemble réellement à cette vidéo de pré-production. Il y a toutefois une déception encore plus importante pour tous les fans de la marque. En effet, la date pour la keynote semble arrêtée selon la presse. Il faudra alors être très patient.

Keynote iPhone 12 le 10 septembre ? Apple a posté (et supprimé) une vidéo YouTube https://t.co/lJ6jEZfS50 pic.twitter.com/RlWUwd2NV5 — Mac4Ever /Apple&Tech (@Mac4ever) August 20, 2020

Pas de keynote en septembre, mais en octobre

Généralement, le planning d’Apple est toujours le même avec une présentation du nouvel iOS en juin et une keynote en septembre. Cette dernière permet de présenter notamment les iPhone qui sont commercialisés entre octobre et novembre. Il sera préférable d’être très patient pour 2020 à cause du coronavirus qui fait encore des siennes. Selon Mac Otakara, une date a été prise pour la présentation officielle puisque ce sera la seconde moitié d’octobre qui serait choisie. De ce fait, la firme de Cupertino pourrait avoir un mois de retard.

Cela aura forcément des répercussions sur la vente de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro si toutefois Apple conserve ces différents formats. Nous pouvons alors espérer une vente avant les fêtes de Noël. Par contre, un problème de taille est aussi au rendez-vous, car le planning est chamboulé à cause du Covid-19. De ce fait, les iPad et l’Apple Watch feraient seulement l’objet d’un communiqué sans une présentation avec une keynote. Cette dernière sera aussi organisée fin octobre sans public avec, seulement, un spectacle virtuel. En parallèle, les consommateurs attendent les AirTags qui pourraient être présentés dans la foulée avec iOS 13. Vous avez donc plus d’un mois à attendre pour découvrir les nouveaux iPhone.