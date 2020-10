iPhone 12 : Apple aurait dévoilé par erreur une photo du mobile avec un nouveau design que vous avez tous déjà vu !

Deux possibilités sont déjà envisagées, soit Apple propose l’iPhone 12 ce mardi 15 septembre dès 19 via une keynote virtuelle, soit il faudra attendre le mois d’octobre. Les rumeurs sont nombreuses à ce sujet et comme d’habitude, la firme de Cupertino ne s’exprime pas à ce sujet. Il sera donc préférable de prendre son mal en patience, mais une photo aurait été publiée. Volontaire ou buzz ? Dans tous les cas, elle a rapidement été reprise par les fans de la pomme croquée. L’image a également été supprimée du site.

Un iPhone 12 dévoilé dans une vidéo promotionnelle

Comme vous le savez, Apple devrait partager plusieurs nouveaux produits à savoir un casque haut de gamme, une nouvelle version de l’AirPod, des iPad et bien sûr l’iPhone décliné en 12 et Pro. Les fans à l’approche de la keynote ne délaissent aucune information et ils sont même nombreux à enquêter. Vous voyez souvent des vidéos proposées par des adeptes ou des photos post-production, elles sont supposées dévoiler le nouveau mobile d’Apple. Par contre, ce cliché est dévoilé sur l’un des sites de la firme de Cupertino.

Une femme est donc en train d’utiliser un Smartphone qui serait l’iPhone 12 d’Apple peut-être dévoilé le 15 septembre .

. Il faut donc se rendre sur la page dédiée au Beats Studio 3 Wireless pour découvrir cette fameuse photo très intrigante.

Plusieurs informations laissent présager qu’il s’agit du nouveau mobile puisque les bords sont assez plats.

Les boutons pour le volume sont à droite et non à gauche.

Apple n’aurait pas abandonné l’idée de proposer une encoche, mais elle aurait été modifiée avec un positionnement très haut. Elle permet aussi d’avoir la batterie, l’heure, le réseau et le Wifi ou la 4G. Il y aurait donc un léger changement au niveau du design et grâce à la suppression de cette encoche, le mobile apparaît très différent. Est-ce le nouvel iPhone 12 ? Généralement, Apple ne communique pas sur les produits avant la présentation officielle. Certains adeptes estiment qu’il pourrait s’agir d’une publication faite par erreur. D’autres sont convaincus que la photo a été dévoilée uniquement pour faire monter la pression.

iPhone 12 : les opérateurs préparent le terrain pour la 5G

Apple tente un coup de buzz pour l’iPhone 12 ?

Avec le coronavirus, les attentes ne sont pas forcément le même. Le défi est donc important pour la Pomme qui doit impérativement se lancer dans une course contre la montre pour écouler les stocks. En effet, avec le coronavirus, les adeptes seront-ils moins friands des nouveaux Smartphones ? Les salaires permettent-ils d’acheter ce nouveau mobile ? Pour tenter d’attirer l’attention de tout le monde, Apple pourrait donc poster une photo pour créer un certain buzz et surtout pour que la keynote du 15 septembre soit un véritable succès.

Si cette hypothèse est balayée d’un revers de la main par certains, elle est adoptée pour d’autres. Par contre, il faudra attendre pour avoir réellement les caractéristiques de l’iPhone 12 et la version Pro. Peu d’informations à ce sujet ont pu être partagées sur la toile. Il devrait être compatible avec la 5G, mais aucune donnée supplémentaire n’est connue. Apple pourrait donc opter pour un nouveau design notamment avec le changement des boutons. En ce qui concerne le cliché proposé par iPhoneSoft, vous pourrez constater qu’il a disparu de la page du site appartenant à la Pomme. Alors erreur ou buzz ? L’iPhone 12 pourrait finalement bien être présenté demain !