Instagram fête ses dix ans ! Pendant 1 mois il propose à ses utilisateurs de modifier le logo !

Saviez-vous que vous que vous pouvez changer le logo d’Instagram ? Du moins le look de son icône sur l’écran de votre smartphone. En fait c’est possible pendant tout le mois d’octobre. Instagram a décidé de permettre cette petite fantaisie à ses abonnés pour célébrer le 10e anniversaire du réseau social. Ainsi, et pendant tout le mois d’octobre chacun pourra modifier chaque jour s’il en a envie, le logo de l’application ou plutôt le look du logo de l’application. Aucune contrainte, c’est vraiment en fonction de ses envies. Différents logos sont proposés et on pourra même revenir aux anciens logos.

Un grand succès

En fait Instagram c’est l’histoire d’un grand succès. Si elle a été lancé en 2010 par Kevin Systorm et Michel Mike Krieger, l’application a entre-temps été racheté par Facebook. En fait le fondateur était un étudiant de Stanford qui en compagnie d’un autre ingénieur issu de la même école s’est amusé à développer une application de photos avec 11 filtres pour pouvoir traiter des prises de vue pour leur donner un bel aspect. Au bout de plusieurs semaines de travail, l’application été mise en ligne. Et elle a été lancée le 6 octobre 2010. Elle a immédiatement connu un très grand succès puisque 25000 téléchargements ont été fait la première journée. Deux mois plus tard, en décembre 2012 l’application comptait déjà un million d’utilisateurs. Un an plus tard, Instagram a été désignée « application iPhone de l’année ». En effet elle comptait à ce moment-là 10 millions d’utilisateurs.

Un septième de la planète

Aujourd’hui Instagram compte un milliard d’utilisateurs par mois. Ceci signifie qu’un septième de la planète est abonné à Instagram. Mais encore faut-il savoir comment faire pour modifier le logo. Nous vous expliquons comment faire. Bien entendu, il faut que votre application Instagram soit à jour. En effet cette fonctionnalité n’est pas proposée sur les anciennes versions, ce qui est logique. Il s’agit quand même du 10e anniversaire de lancement du produit. En fait il faut se rendre dans les paramètres de l’application. Ensuite vous allez avoir le menu qui va s’ouvrir en haut et à droite. Lorsque vous êtes sur votre profil, vous allez devoir scroller jusqu’à ce que le gâteau d’anniversaire apparaisse. Une fois que vous avez vu le fameux gâteau d’anniversaire, bien entendu il ne s’agit pas de le manger mais tout simplement de choisir parmi les 13 propositions de logo.

Treize possibilités

Vous verrez que vous êtes au bon endroit quand vous verrez s’afficher le message suivant : « pour célébrer notre anniversaire nous vous invitons ce mois-ci à changer l’icône de votre application” suivi d’un message de remerciement vous aurez ainsi accès aux 13 possibilités de logo. Vous aurez même la possibilité d’utiliser celui du pré-lancement. Bien entendu celui original du 6 octobre 2010 fait aussi partie des propositions de choix. Vous pourrez faire votre choix en fonction du graphisme qui vous plaît le plus.

Les modifications sont possibles pendant tout le mois d’octobre

Le logo, une fois choisi, sera pris en compte pour votre fond d’écran de smartphone. Si l’icone ne vous plaît pas, ce n’est pas grave. Vous pouvez retourner dans l’application pour la modifier à nouveau. Et si elle vous plaît, vous pourrez la garder soit pendant tout le mois d’octobre soit pour la journée. De toute façon, le résultat va immédiatement s’afficher sur votre écran d’accueil. La manœuvre est simple comme bonjour et elle vous permettra de mettre un petit peu de fantaisie sur votre écran de téléphone. En effet, il est relativement rare que des applications permettre à leurs utilisateurs de choisir leur logo. C’est d’ailleurs sans doute la première fois. Ainsi, il ne faut pas hésiter à s’en servir et à mettre un petit peu de fun dans l’application d’Instagram pendant cette période.