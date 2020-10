Ikea lance une collection de meubles et accessoires pour les gamers, elle est incroyable ! Une annonce validée par ROG !

Sur Internet, vous avez des sites spécialisés pour acheter des meubles afin d’installer votre setup, mais également des accessoires. Les coûts sont souvent exorbitants et il est difficile de connaître la qualité de ces produits. Si vous êtes en quête de produits novateurs, vous serez sans doute en mesure d’apprécier cette gamme conçue spécialement pour les adeptes du gaming.

Ikea a signé une collaboration avec Asus

Il y a quelques semaines, nous apprenions que la firme se lançait dans les meubles de seconde main. Aujourd’hui, c’est un nouveau secteur qui fait son entrée dans le catalogue, mais il plaira surtout à tous les adeptes des jeux vidéo. Le partenariat selon GQ a été signé avec Asus qui est notamment connu pour ses ordinateurs sous Windows.

Bien sûr, les périphériques de jeu ROG sont aussi proposés par Asus .

. Vous aurez donc le savoir-faire des deux univers pour avoir des meubles et des accessoires adaptés à votre pratique.

Le but est de proposer des produits avec un budget limité, cela vous évitera de dépenser une somme astronomique pour vous équiper.

Ikea vous proposera alors des chaises, des bureaux ou encore des accessoires afin d’améliorer votre confort. Lorsque l’on sait qu’il est possible de jouer pendant des heures devant son ordinateur, il y a des outils qui sont indispensables. Parmi ces derniers, il y a bien sûr le siège qui doit être ergonomique et confortable. Le clavier doit aussi répondre à des exigences précises pour que l’usage ne soit pas catastrophique.

La patience sera de mise pour les produits Ikea

L’annonce est faite ces derniers jours, mais la gamme ne semble pas être prête. Vous ne pourrez donc pas offrir un bureau de gamer à votre enfant pour les fêtes de Noël. Selon les déclarations de la société qui ont été reprises par GQ Australia, la disponibilité sera en 2021. La sortie sera dans un premier temps réalisée en Chine, les autres pays seront fournis par la suite au cours de la même année. Nous connaissons bien sûr la qualité des meubles de la firme suédoise qui sont largement plébiscités par les consommateurs.

Il y a donc de grandes chances pour que le concept soit le même avec les meubles et les accessoires pour le gaming. Nous avons trouvé un tweet de ROG France qui met en avant le partenariat avec Republic of Gamers et la firme suédoise. Les retours semblent plutôt positifs, il faudra donc patienter pour découvrir l’ensemble de la gamme. Si vous souhaitez changer votre matériel, attendez peut-être l’année prochaine.