Harry Potter : L’héritage de Poudlard, le jeu sur PS5 se dévoile et rend fou les fans

Cela faisait des années que les fans de la saga Harry Potter fantasmaient l’arrivée d’un jeu vidéo avec un monde ouvert, dans lequel les joueurs pourraient librement évoluer dans le monde du plus célèbre sorcier. Et cette patience a finalement été récompensée. A l’occasion du Showcase PS5, Warner Bros Games a dévoilé la bande annonce de son nouveau jeu, sobrement intitulé Hogwarts Legacy – L’héritage de Poudlard. Et il s’annonce phénoménal.

Une bande annonce épique pour le jeu vidéo

La saga Harry Potter n’a jamais été gâtée niveau jeu vidéo. Ces derniers ont souvent déçu les fans, eux qui attendaient d’être plongés dans l’univers de Harry Potter, si riche qu’il peut offrir une étourdissante aventure vidéoludique. Et si le graal s’appelait L’héritage de Poudlard ? Il semblerait tant les premières images en mettent plein la vue. Si le jeu sera également disponible sur PS4, c’est à l’occasion du Showcase de la PS5 organisé par Sony que la bande-annonce a été dévoilée.

Le jeu reprendra donc l’univers de Harry Potter, mais pas les personnages puisqu’il se déroulera en 1800. Un choix surprenant mais néanmoins salvateur puisqu’il permettra d’enrichir d’autant plus le monde du sorcier à lunette le plus connu de l’histoire. Il s’agirai évidemment d’un monde ouvert (le grand souhait des fans) et les joueurs devront donc évoluer dans cet univers, faire progresser le personnage qu’ils incarnent en apprenant de nouveaux sorts afin d’affronter les ennemis qu’ils croiseront sur leur route (on aperçoit notamment les terrifiants Détraqueurs dans la bande annonce). Des missions seront également à la portée des joueurs qui devront faire des choix difficiles pour s’en sortir indemnes.

Le communiqué de presse annonce un très grand jeu

La Warner Bros sait que ce jeu est particulièrement attendu, surtout depuis la diffusion d’images leakées, montrant le gameplay d’un jeu Harry Potter en monde ouvert. Cela fait des années qu’ils attendent de voir ce rêve se concrétiser et le communiqué de presse annonce la couleur :

« Alors que l’histoire prend place, les joueurs développeront leurs talents en maîtrisant des sortilèges, en préparant des potions et en domptant des animaux fantastiques. En chemin, ils découvriront un environnement vaste, où se cache des dangers liés au passé lointain et oublié du monde des sorciers, et à une capacité unique qu’eux seuls détiennent. Le monde ouvert fera voyager les joueurs au-delà de Poudlard, vers d’autres lieux du monde des sorciers, nouveaux ou familiers, comme la Forêt Interdite et le Village de Pré-au-lard« .

Aucune date précise n’a pour le moment été annoncée, mais nous savons que le jeu sera disponible en 2021. En parallèle, nous apprenions que la nouvelle console Sony sortirait en novembre 2020 (le 19 pour être précis) au prix de 499 euros. Si l’envie vous prend de pré-commander la console, sachez que les pré-commandes sont déjà en rupture de stock. Il faut dire que l’attente était longue et que les joueurs attendaient avec une grande impatience la sortie de ce nouveau bijou technologique.

Les fans ravis par la bande annonce

Les fans ont en tout cas répondu présents dès la mise en ligne de la bande annonce. Cette dernière a déjà été vue des millions de fois et les futurs joueurs complimentent la qualité des visuels, d’autant plus que c’est en 4K que ce trailer a été proposé. Certains restent cependant méfiants pour une raison : il s’agit simplement d’une compilation de cinématiques du jeu. Or, on sait que ces scènes non jouées sont généralement très bien faites et servent à la promotion d’un jeu. Ils attendent donc de voir les premières images du gameplay, afin de savoir comment le jeu semble s’en sortir de ce côté là.

On se doute bien que dans les semaines à venir, Warner Bros Games proposera d’autres images exclusives. Mais si on retrouve le même gameplay que pour les images leakées il y a quelques années, les fans risquent d’être encore plus fous et de mettre leur méfiance de côté. De quoi assurer un joli succès pour la compagnie, le jeu risquant de battre tous les records de ventes tant la hype est au rendez-vous.