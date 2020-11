Fortnite pourrait profiter d’un abonnement mensuel, vers un Monthly Crew Pack ?

Vous connaissez sans doute Fortnite que vous ayez ou non un adolescent à la maison. Ce jeu a conquis de nombreux joueurs les enfants comme les plus grands. Il suffit de se rendre à un salon du jeu vidéo pour comprendre que l’engouement est très important. Des leakers ont pu se pencher sur quelques rumeurs et un indice aurait mis la puce à l’oreille. En effet, un Monthly Crew Pack pourrait bien voir le jour prochainement. Il pourrait également mettre un terme au Battle Pass.

Comme c’est le cas dans de nombreux jeux vidéo, il y a des achats intégrés qui sont intéressants puisqu’ils vous permettent d’améliorer votre personnage ou vos équipements. Dans Fortnite, les joueurs peuvent alors dépenser des sommes astronomiques notamment pour profiter de quelques optimisations. De ce fait, un abonnement pourrait être clairement intéressant, car les économies seraient importantes et le plaisir de jouer resterait intact.

Ce serait surtout un sondage qui aurait été au coeur de toutes les spéculations puisque Epic Games pourrait réfléchir à une telle éventualité notamment pour savoir si un tel abonnement mensuel pourrait satisfaire la communauté.

Bien sûr, le contenu est seulement supposé puisque l’éditeur n’a pas eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet. Les joueurs pourraient alors profiter d’un Monthly Crew Pack avec notamment un Battle Pass, qui serait intégré à cet abonnement mensuel. Cela permettrait de réduire les achats dans le jeu vidéo puisque vous pourriez avoir un skin et quelques accessoires supplémentaires pour optimiser votre personnage. Les rumeurs annoncent même 1000 V-Bucks en supplément. Il faudra alors se focaliser sur les prochaines informations dévoilées sur Internet notamment pour savoir si cela pourrait éventuellement voir le jour.

🚨Fortnite "Monthly Crew Pack" Leak🚨

In a recent survey Epic Games has sent out, this image can be seen:

With the image users are being quizzed on how they would rate the monthly subscription service.

Survey was brought to my attention VIA: @MarDlt_ pic.twitter.com/daYouFMcVy

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) November 7, 2020