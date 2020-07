Fast and Furious 9 : La sortie en salle du film reportée au 2 avril 2021

C’est désormais officiel, la date de sortie du neuvième volet de la franchise Fast and Furious vient d’être reportée au 2 avril 2021. Une date de sortie reportée en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement qui en découlent.

Une annonce qui bien qu’évidente à tout de même déçu les fans de la célèbre saga, pressés de retrouver les aventures de leurs personnages préférés. Ces derniers peuvent toutefois se consoler avec quelques confidences faites par l’acteur Vin Diesel au sujet, cette fois-ci, du dixième opus de Fast and Furious, déjà planifié. La star et héros de la saga, qui s’est confié à nos confrères de Total Film, nous apprend, entre autres que Fast and Furious 10 devrait se dérouler sur deux parties.

« J’ai commencé à planifier Fast & Furious 10 en grande partie avant de commencer à tourner Fast & Furious 9. L’univers est si fort et si riche en talents et en intrigues qu’on en arrive à un point où il est totalement faisable de poursuivre l’aventure à travers plusieurs spin-offs. Je pense que c’est quelque chose d’inévitable. »

Le 9e opus de la saga Fast and Furious officiellement reporté

Alors que les fans attendaient avec impatience la sortie du neuvième Fast and Furious, ils vont donc devoir prendre leur mal en patience, eux qui trépignaient d’impatience de découvrir ce neuvième opus de la saga. La production du film vient en effet d’annoncer officiellement le report de la date de sortie du long métrage tant attendu.

« C’est pourquoi il est particulièrement dur de vous annoncer que nous devons repousser la date de sortie du film. Il est évident qu’il ne sera pas possible pour tous nos fans dans le monde de voir le film en mai. Nous déplaçons la date de sortie en avril 2021, avec une sortie aux Etats-Unis prévue le 2 avril », peut-on notamment lire sur le Twitter de F9.

Vin Diesel devra affronter son propre frère; Jakob

Dans ce neuvième opus de la franchise Fast and Furious, l’acteur Vin Diesel devra cette fois-ci affronter son propre frère Jakob, comme nous le révèle le teaser du film. L’intrigue, particulièrement bien préservée par la bande-annonce, donne aux fans l’envie d’en savoir plus en découvrant enfin l’énième combat que Dominic livrera pour sa famille !

Comme dans chaque volet de la saga, Dominic doit en effet se battre pour les siens et dans ce neuvième opus, il se pourrait bien qu'il doive sauver un membre de sa famille en danger, peut-être son propre fils ? En effet, les fans ont remarqué que le petit garçon n'apparaissait pas du tout dans la bande-annonce de Fast and Furious 9, ce qui les amène à penser que ce dernier aurait été enlevé par Jakob, le frère de Dominic… Pour le découvrir, ils devront donc attendre l'année prochaine.