Facture de la box Internet : des astuces pour réduire les coûts et en profiter au maximum !

Généralement, il est judicieux de regarder d’un peu plus près le marché des fournisseurs d’accès à Internet. Que ce soit via les sites officiels ou les ventes prisées, les économies sont tout à fait possibles. Vous pourrez alors déménager votre abonnement, faire le plein de nouveautés et de services sans pour autant dépenser des fortunes. C’est pour cette raison qu’il est préférable de se renseigner sur les différentes mises à jour.

@free @Orange @SFR @REDbySFR @bouyguestelecom à quand la fibre dans les village de la région parisienne parce que l’ADSL a 1.5 mbps c'est pas ouff quoi -_- — PanKola (@PanKola_) October 11, 2020

Des abonnements à petit prix chez les fournisseurs d’accès

Aujourd’hui, toutes les astuces sont parfaites pour multiplier les économies. Les FAI peuvent donc vous proposer des abonnements à Netflix, Amazon Prime Video ou encore à Canal sans toutefois augmenter le prix au cours des premiers mois. C’est assez sympathique et cela vous permet aussi de réaliser des économies parfois considérables. Si vous devez payer un abonnement pour chacun des services en parallèle de celui de la Box Internet, les dépenses seront considérables.

Regardez sur le site des ventes privées, car les FAI apprécient certaines périodes comme Noël .

. Ils peuvent alors casser les prix pour les nouvelles ou les anciennes Box.

Toutes les enseignes sont propices aux réductions, c’est le cas de Bouygues Telecom qui proposait à moins de 15 euros la fibre.

Cette offre a été sans doute très appréciée, mais elle est désormais expirée. Il fallait alors regarder le site Internet avant le 12 octobre pour la dénicher. Il sera toutefois possible de profiter d’une seconde offre dévoilée par RED, une filiale de SFR. Vous aurez alors la Fibre pour 23 euros seulement. Cela permet surtout de démocratiser le très haut débit tout en vous proposant des tarifs sympathiques.

Quel est le contenu des offres généralement ?

Bien sûr, l’entrée de gamme propose souvent un fixe, l’accès à la fibre, un nombre limité pour les chaînes ainsi que la Box Internet. Entre l’ADSL et la fibre, le choix sera rapidement fait surtout si votre zone géographique est éligible au très haut débit. Cela permet de profiter de débits considérables qui ne sont pas seulement réjouissants pour surfer sur le Web. Ils deviennent incontournables par exemple pour regarder la télévision ou jouer à des jeux en ligne via les consoles de salon. Pour RED de SFR, vous avez des appels illimités pour les fixes et les mobiles ainsi que l’accès au très haut débit avec 1 Gb/s.

RED by SFR vs B&You : le match des forfaits 80 Go à 14 euros https://t.co/rb99Sv4vpF pic.twitter.com/aucKYo6X8x — Top Web Service (@topwebservice) October 10, 2020

Si vous souhaitez souscrire une nouvelle Box Internet, n’hésitez pas à comparer toutes les formules pour être certain de réaliser une bonne affaire. Les fournisseurs mettent souvent leur grille à jour notamment pour l’approche de Noël. Cela ne concerne pas seulement qu’Internet, les mobiles sont aussi concernés.