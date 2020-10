Emojis de 2021 : de nouveaux compagnons et une petite incompréhension pour une signification

Que ce soit avec les collègues, les amis ou encore la famille, il est difficile de ne pas utiliser des émojis. Ils accompagnent les messages, ils permettent aussi de discuter sans, forcément, partager des mots. Ils ont désormais une place à part entière dans nos conversations et il est impératif de renouveler les listes. C’est pour cette raison que le Consortium Unicode a proposé quelques nouveautés en septembre dernier.

🆕✨ Have no fear, new #emoji will be here (Soon. Well, soonish. Widely available in 2021) ✨🆕 → https://t.co/WcsayalyDB pic.twitter.com/yWGtXgCNBd

— The Unicode Consortium (@unicode) September 18, 2020