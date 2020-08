DpStream : une valeur sûre dans le domaine du streaming ! Regarder des films en streaming !

Parmi les plateformes de streaming les plus en vue et les plus visitées : DpStream qui est considérée comme une valeur sûre.

Pour votre plus grand plaisir, mais aussi pour le nôtre, nous avons soigneusement décortiqué le site DpStream.

Les ayants droits peuvent faire appel à Hadopi qui protége le droit d’auteur en faisant appel au tribunal de grande instance (TGI de Paris). Les hébergeurs tels que Megavidéo peuvent être condamné et leur fermeture peut être très rapide. Et les fournisseurs d’accès Internet peuvent bloquer votre connexion.

Le streaming, kesako ?

Bien que très populaire sur le Web auprès des internautes pour regarder films en streaming, les sites de streaming en France peut porter à confusion et beaucoup ignorent encore vraiment ce que c’est. En des termes simples et suivant son étymologie, « streaming » est un mot/terme anglophone qui signifie dans la langue de Molière : « lecture en continue ».

Type de streaming

On distingue notamment plusieurs types de streaming sur le Web et sur Google en particulier, notamment le streaming audio et le streaming vidéo qui sont les plus courants. On parlera ici uniquement de streaming vidéo et donc de lecture en continue de flux vidéo. Contrairement au téléchargement, le streaming permet un visionnage en direct, ce qui veut tout simplement dire que le flux vidéo en cours est envoyé puis diffusé.

Innovation du streaming

Il faut savoir que le streaming est un phénomène plutôt récent si l’on se réfère à l’histoire et la création d’internet. Cependant, le streaming a été vu et considéré comme une véritable révolution pour beaucoup, tant le streaming audio que le streaming vidéo (Films et séries). Il permet de visionner des vidéos, comme des films, sans pour autant encombrer un stockage mémoire, ce qui reste un réel avantage pour les cinéphiles et pour tous ceux qui ont une passion certaine pour les visionnages vidéo en tout genre. Oui, le streaming est innovant et ouvre des portes.

Cas pratique : gagné par la nostalgie vous avez envie de regarder un film le soir chez vous mais vous ne voulez pas vous rendre à la vidéothèque, la solution la plus pratique : le streaming !

Accessible par connexion internet

Bien entendu, et en raison des flux sollicités, le streaming nécessite une connexion internet de qualité pour fonctionner parfaitement et sans pauses répétitives.

Pour ce qui est du streaming audio, étant donné la légèreté des flux, il fonctionne sans interruption peu importe l’état de la connexion internet.

En plus de vous permettre une sauvegarde complète de votre stockage mémoire, le streaming est accessible à tous les internautes et est très simple d’utilisation en utilisant un VPN lors de votre recherche.

Films, séries, récits audio intemporels en tout genre, vous pouvez tout retrouver en streaming grâce à internet. De plus, la technologie et en particulier internet, n’a de cesse d’évoluer, un détail qui donne au streaming de beaux jours et un avenir plus que brillant.

Le streaming diffère du téléchargement

Enfin, il est important pour les utilisateurs de marquer une différence entre le streaming et le téléchargement. Le streaming est, dans la règle générale, une pratique légale aux antipodes du téléchargement.

DpStream : une perle parmi toutes les plateformes de streaming

On retrouve un nombre incroyable de plateformes de streaming sur internet, au grand bonheur des adeptes, cependant, une en particulier fait parler d’elle : DpStream. Cela fait maintenant quelques années que DpStream occupe une place de choix parmi ses congénères. Une plateforme qui propose un large panel des derniers films, séries, documentaires, mangas et films d’animation en tout genre. En tant que cinéphiles et adeptes des bons plans cinéma, vous ne pourrez qu’aimer DpStream !

Vous appréciez du son de qualité ainsi qu’une bonne image ? Eh bien, DpStream vous propose ses vidéos en HD, il vous est cependant possible de sélectionner le format que vous désirez en fonction de votre connexion internet. DpStream privilégie la grande qualité et un site de contenu qui détient d’ailleurs une réelle avance sur ses concurrents sur ce point.

· Les bons points de DpStream

Accessible et simple d’utilisation : la plateforme est très simple d’utilisation, pas besoin d’être diplômé en informatique pour y accéder et l’utiliser.

Une utilisation optimisée grâce à une interface de qualité : le premier contact que vous aurez avec DpStream sera la vue de son interface, une interface élaborée et montée par des webmasters professionnels et passionnés.

Visionnage HD possible sur toutes les vidéos proposées : le HD est une option et un mot d’ordre mis en avant chez DpStream.

Plateforme rapide et interactive : même avec une connexion moyenne, voire médiocre, l’interactivité est omniprésente avec DpStream.

Une plateforme organisée : vous pourrez notamment retrouver des playlist de film, série, animations, etc. en tout genre sur DpStream, des classements y sont aussi disponibles.

Visionnage gratuit limité sans nécessité de création de compte.

DpStream collabore avec plusieurs lecteurs vidéo, l’utilisateur pourra notamment choisir le lecteur vidéo en ligne qui lui convient le mieux. Le choix du lecteur vidéo n’est pas difficile, si l’utilisateur est un connaisseur, il saura quoi choisir. Dans le cas contraire, l’utilisateur pourra tout aussi choisir au hasard.

DpStream, une plateforme de streaming illégale ?

On connaît une multitude de sites de streaming, notamment : YouTube ou encore Netflix, DpStream n’est pas de ces plateformes légales. En effet, les films, séries, en brefs toutes les vidéos qui s’y retrouvent, sont des vidéos piratées, leur mise en ligne n’est pas légale car les droits n’ont tout simplement pas été payés. Vous vous demandez donc ce que vous risquez en tant que visionneur et utilisateur de DpStream, ce qui est tout à fait normal.

Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien en y visionnant vos films/séries ou autres vidéos préférées, tout simplement parce que vous ne les téléchargez pas, vous ne faites que les visionner.

En des termes simples et directs, c’est le téléchargement illégal qui est puni et régi par la loi de l’audiovisuel.

En vue de protéger votre identité et de ne pas la divulguer au grand jour sur DpStream et autres fournisseur de streaming illégales, il est fortement conseillé d’avoir recours à un VPN. Ne pas utiliser de VPN ne vous portera pas non plus grand préjudice.

DpStream est de ces plateformes streaming dont la cote de popularité ne cesse d’augmenter, une popularité encore loin d’être en déclin dans les quelques années à venir.

Dpstream : que des privilèges

Dpstream est en résumé un site de streaming qui offre de nombreux avantages. C’est en effet un des sites de streaming caractérisé par un beau design. En visionnant vos films et vos séries sur ce bon site, vous ne risquez pas de vous fatiguer rapidement.

Cela s’explique par le fait que le design de ce site de streaming gratuit s’adapte à la taille de tous vos dispositifs. Aussi, vous pouvez regarder des films ou encore procéder au visionnage de mangas comme Naruto et Dragon ball depuis votre Smartphone, votre tablette ou encore votre télévision à écran plat. Si vous avez une connexion illimitée, sachez que Dpstream vous propose de regarder de nombreux films sans imposer aucune limite. C’est d’ailleurs ce qui fait la popularité de ce site. Vous pouvez alors voir de nombreux films français en ligne. D’un autre côté, Dpstream vous propose des vidéos vost pour mieux travailler votre anglais. Retrouvez aussi vos films en Vf et le tout, sans inscription.

Information du 10 juin 2019 : DPStream.co, Full-Stream.ws, SerieFR.eu et plusieurs autres sites du même acabit ont fermé leurs portes suite à une action menée par la police française. Action qui a conduit au blocage et à une nouvelle fermeture suite à l’arrestation de leur administrateur et de pas moins de six pirates français. Ces mesures suite à la décision de justice a permis de fermer ces fournisseurs de streaming.

