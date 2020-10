Des AirPods très abordables sur Amazon pour vous séparer de ce câble insupportable et jouir d’un son de qualité

Aujourd’hui, de nombreux internautes sont à la recherche de ces AirPods qui ne sont pas forcément vendus par Apple. Certes, le produit appartient à la firme de Cupertino, mais c’est devenu un mot généraliste pour évoquer ces écouteurs rechargeables et sans fil. Ils sont vendus avec un petit boîtier qui prolonge l’autonomie, cela dépend des références bien sûr. Les écouteurs sont discrets, ils peuvent avoir un petit embout qui vous offre une réduction du bruit, ce qui n’est pas forcément le cas avec des écouteurs classiques.

Comment choisir des AirPods ?

Vous devez bien sûr prendre en compte votre profil puisque les produits ne seront pas les mêmes en fonction de vos besoins. L’entrée de gamme sera parfaite si vous utilisez ces AirPods de manière très occasionnelle que ce soit pour le sport, le travail ou l’écoute de vos musiques préférées. Dès que vous souhaitez avoir un usage très intensif, il est préférable d’envisager le haut de gamme puisque la résistance est élevée et l’écoute est aussi appréciable. Si vous cherchez la réduction de bruit avec une bonne isolation, nous vous conseillons d’acheter des écouteurs avec les petits embouts que vous glissez dans votre conduit auditif. Tout le monde n’apprécie pas la sensation, mais vous aurez quelques avantages avec une bonne autonomie et une écoute incroyable.

Des écouteurs révolutionnaires de la marque Aukey, ils sont surprenants

PROMO -40% AUKEY Écouteurs Bluetooth 5 sans Fil Stéréo Oreillettes, 25 Heures d'Autonomie avec Étui de Chargement, Contrôle Tactile, Appariement Automatique, Microphones Intégrés pour Android et iOS Qualité sonore supérieure : profitez d'un son précis et haute fidélité tandis que le Bluetooth 5 offre un appairage plus rapide et une connexion sans fil stable et efficace

Reconnexion en une étape : il suffit de retirer les écouteurs de l'étui de recharge pour qu'ils se connectent automatiquement à votre téléphone (après avoir été appairés une première fois). Les écouteurs peuvent même être utilisés comme un casque Bluetooth

Contrôle tactile pratique : gérez sans effort la lecture audio et les appels avec le panneau tactile multifonctions et le microphone sur chaque écouteur

Autonomie de la batterie : les écouteurs fournissent à eux seuls jusqu'à 5 heures de son de haute qualité sur une seule charge, et l'étui de charge inclus vous offre 4 charges supplémentaires, soit 25 heures de lecture au total

Contenu de la boîte : AUKEY EP-T21 écouteurs sans fil, boîtier de charge, 3 paires d’embouts auriculaires (S/M/L), câble USB-A vers Micro USB, manuel d’utilisation, Guide de démarrage rapide

Vous pensez que seule la firme de Cupertino peut vous satisfaire, mais la réalité est clairement différente. Aukey propose des écouteurs sans fil d’une qualité incroyable et il suffit de regarder les 15 000 avis pour le comprendre. Vous avez des versions Bluetooth avec un boîtier de charge et les petits embouts sont très agréables dans le conduit auditif. Les plus récalcitrants ne seront pas déboussolés.

Vous avez un prix défiant toute concurrence à savoir 25 euros seulement .

. Les écouteurs sans fil du type AirPods Pro sont compatibles avec un appareil sous Android et iOS.

Ils sont disponibles sur Amazon et vous pourrez bénéficier de la livraison Prime, cela permettra de les recevoir très rapidement.

Ils sont déclinés en deux teintes : noir et blanc.

Ce sont des écouteurs que vous pouvez trouver sur le site e-commerce Amazon qui ne cesse de combler les consommateurs. Vous avez un casque du type intra-auriculaire et vous pourrez recharger le boîtier avec la prise jack. La qualité sonore est réellement bluffante et cela est valable pour tous les styles musicaux, les plus simples comme les plus exigeants. L’autonomie est satisfaisante à savoir 5 heures, mais le boîtier vous propose 4 recharges supplémentaires. Vous aurez alors 25 heures d’écoute pour votre plus grand plaisir.

Si vous êtes conquis par ces produits, direction Amazon, choisissez la livraison Prime et vous pourrez les recevoir sous 48 heures généralement. C’est simple, pratique, abordable et très efficace.

