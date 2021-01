C’est donc la solution idéale pour habiller un mur terne, décorer une vitrine de magasin ou personnaliser sa voiture ou son intérieur.

De même, ces lettres autocollantes s’adaptent parfaitement sur les affiches et panneaux publicitaires.

Ci-dessous, découvrez comment coller parfaitement des lettres adhésives, avec nos astuces pour éviter l’apparition de bulles ou de plis.

Fixer des lettres adhésives en 3 étapes

Fixer des lettres adhésives sur un support n’est pas très compliqué. Il suffit de se munir de patience et de dextérité. Ce dont vous aurez besoin est : un crayon, un chiffon propre, de l’eau savonneuse, un mètre ou une règle, une raclette (ou votre carte bancaire) et finalement, votre sticker.

Préparer la surface de collage

Pour assurer une bonne adhésion à la surface, votre support doit être parfaitement propre et surtout, bien lisse. Tâchez donc de bien le nettoyer avec de l’eau savonneuse et d’ôter toute trace de poussière.

Si votre support est constitué de bois, passez un coup de papier de verre pour bien lisser la surface. Si c’est du métal, vérifiez qu’il n’y a aucune trace de rouille ou d’oxydation. L’application d’un produit antirouille est conseillée avant le collage des lettres. Laissez sécher le support, puis, passez à l’étape suivante.

Situer des repères

Maintenant, à l’aide d’un crayon et d’une règle, dessinez des repères sur votre support (des lignes ou des points). Cela vous aidera à bien positionner vos lettres autocollantes, à les aligner correctement et à les centrer. Une astuce : déterminez à l’avance la distance entre chaque lettre. L’effet n’en sera que plus professionnel et cela facilitera la pose.

Fixer la lettre adhésive

Maintenant, vient le moment le plus délicat, la pose du sticker. Pour faciliter l’opération, mouillez légèrement vos lettres, cela vous permettra les retirer sans problème en cas d’erreur ou de plis. Si votre lettre autocollante est de petite taille, le tour sera vite joué. Retirez le papier transfert du dos, puis collez directement le sticker sur son support tout en veillant à ce qu’il n’y ait pas de bulles.

Si votre autocollant est de grand format, ne retirez qu’une petite partie de la feuille, collez la lettre à la surface, puis, doucement, tirez le papier vers le bas tout en appuyant fortement sur la partie décollée pour la fixer. Appliquez un coup de raclette pour éliminer toute trace de bulles et voilà.

Astuces pour fixer parfaitement des lettres adhésives

Les plis, ridules ou bulles surviennent souvent lors de la pose de lettres autocollantes. Pour minimiser ces risques et avoir un plus bel effet, voici quelques astuces à appliquer :

Nettoyer les surfaces en verre avec de l’alcool ménager pour fortifier l’adhésion ;

éliminez les bulles d’air en les trouant délicatement avec une aiguille ;

chauffez les stickers adhésives à l’aide d’un sèche-cheveux pour assouplir la colle, notamment s’il fait froid ;

évitez les supports peints à la peinture à eau, l’adhésion y sera mauvaise.

Généralement, il faudra attendre entre 24 et 48 heures pour que la colle sèche parfaitement. Quant à la durée de vie des lettres autocollantes, elle est de 5 ans maximum. Passé ce délai, il faudra les retirer.

Pourquoi on aime les lettres adhésives ?

L’atout premier des lettres adhésives réside dans leur durabilité et leur solidité. Fabriquées dans du vinyle résistant, ces lettres offrent une bonne résistance aux intempéries : les couleurs ne risquent pas de ternir sous les coups du soleil ou de se défaire sous l’effet de la chaleur.

Ces lettres se déclinent en un éventail infini de couleurs et d’effets : couleurs vives, transparentes, mates, métalliques, dorées ou argentées. Les styles varient largement, autant sur le plan des dimensions que celles des polices. Vous pourrez ainsi intégrer les formes de lettres les plus adaptées à votre décoration d’intérieur ou à votre style de magasin.

Grace aux lettres autocollantes, il est possible d’apporter un brin d’originalité tout en faisant passer un message. Personnaliser le mur d’une pièce avec un poème, une offre de soldes sur la vitrine d’un magasin ou encore, les coordonnées d’une entreprise sur la carrosserie d’une voiture. Les combinaisons sont infinies, il suffit de faire jouer son imagination.