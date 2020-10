Charger son smartphone toute la nuit : Est-ce vraiment risqué ? Voici les infos médicales sur la question !

Que serait la vie sans nos téléphones portables favoris. Aujourd’hui il peut sembler totalement inconcevable de vivre sans avoir un smartphone à ses côtés. Or faut-il le rappeler, le téléphone portable ne s’est démocratisé qu’à la fin des années 90. Bien sûr, avant il y avait ce qu’on appelait les fameux radiotéléphones qu’on transportait dans sa voiture et qui étaient équipés de leurs batteries et de leur liaison filaire à un combiné et qui devaient peser 3 ou 4 kg. Le premier téléphone qui ressemble à un téléphone portable a été le be-bop rapidement remplacé par ce qui est l’ancêtre aujourd’hui de notre téléphone portable. Rechargeable sur secteur, le téléphone portable de la fin des années 90 et du début des années 2000 ressemblait davantage à des talkies walkies qu’à des téléphones portables.

Le smartphone a tout du mini-ordinateur

Ce sont les progrès de la technologie qui font qu’aujourd’hui nous avons des appareils qui sont en fait, ni plus ni moins, que des mini-ordinateurs. D’ailleurs il faut être honnête, la plupart des gens utilisent leur smartphone pour surfer sur Internet, converser, échanger des messages par WhatsApp ou encore Snapchat. Ils s’en servent pour faire des vidéos ou pour prendre des photos. Mais bien sûr de temps à autre, on téléphone aussi. L’appareil n’est plus équipé de piles rechargeables mais de petites batteries au lithium. Celle-ci se recharge assez rapidement en quelques heures. Malheureusement les gens ont pris cette très mauvaise habitude de brancher leur téléphone portable le soir pour être sûr d’avoir un téléphone chargé à bloc le lendemain matin.

Attention à la durée du chargement

Certes il est extrêmement pratique de se réveiller et d’avoir son téléphone totalement chargé mais il faut quand même savoir que cette façon de faire nuit à la longévité des batteries. En effet le fait d’être sous charge constante alors que le bloc est totalement rechargé fragilise les batteries au lithium. Il faudrait en fait surveiller la charge pour débrancher dès que cela indique que la charge est de 100 %. Rien ni personne n’interdit de débrancher même avant que l’appareil ait atteint ce taux de charge. Bien entendu les fabricants ont anticipé avec les consommateurs. Ils ont clairement prévu comment cela se passerait et que l’utilisateur du téléphone allait tout simplement mettre sa batterie en charge pour la nuit sans se poser de question. Les concepteurs du produit a donc mis en place un système pour y pallier. Ainsi, lorsque le téléphone est chargé à 100 % et qu’il reste branché sur le secteur, la batterie va arrêter de s’alimenter.

Un dispositif qui permet réguler la charge

Mais au moins il faut savoir que lorsqu’on n’utilise pas le téléphone, il perd cependant de sa charge. Certes bien moins que lorsqu’il est en utilisation. Mais il perd de sa charge. Dès qu’il descend en dessous d’un certain taux, la charge va reprendre et le téléphone va à nouveau stocker de l’électricité sur sa batterie. En fait cela signifie que pendant une nuit le téléphone va une première fois se charger complètement. Ensuite, il va subir plusieurs mini-charges.

Gare au chargeur branché trop longtemps

Or, le fait de subir constamment des mini-charges ça va nuire à la longévité de la batterie. Or, ces dernières sont faites pour pouvoir se recharger un certain nombre de fois. Après les batteries vont montrer des signes de faiblesse et cela se répercute plus tard sur l’utilisation du téléphone puisque les batteries de ce dernier vont de plus en plus vite se vider. Ainsi la façon idéale de charger son téléphone est de le surveiller et de le débrancher dès qu’il a atteint 100 %. À la limite il vaut parfois mieux cesser la charge quand il est aux environs de 90 %. En effet cela évitera à la batterie de se retrouver confrontée à des espèces de mini-charges qui vont affecter sa longévité.