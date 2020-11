Ces consoles de jeux-vidéos valent une fortune : Faites le tour de votre grenier vous avez peut être un trésor caché !

Atari Cosmos

Not sure it would have changed the world, but it would have been interesting if the Atari Cosmos had been released. pic.twitter.com/KqQHkLj5Cb — retroist (@retroist) July 25, 2017

Imaginez un peu une console Atari… en version portable ! C’est exactement ce que proposait la console Atari Cosmos, qui ne semble être jamais réellement sortie dans le commerce. Pourtant, la marque avait vu les choses en grand à l’époque en proposant même de la publicité dans la presse spécialisée à l’époque. Sans doute en étant bien trop précurseur pour son temps, Atari ne connaîtra malheureusement jamais le succès avec sa console Atari Cosmos qui tombera très rapidement dans l’oubli. Avec une vingtaine de prototypes qui seraient en circulation sur le marché, cette console holographique a un design complètement incroyable. Elle est à ce jour estimée à plus de 15000$, alors malgré son design rétro-futuriste, ne passez pas à côté de cette console portable et faites-vous plaisir pour la bonne cause !

GameBoy Advance SP Zelda Gold

I find this one fascinating! In Europe, they sold a gold-colored GBA SP for Minish Cap, but 5 of them contained golden tickets for actual gold-plated GBA SP. Not one of these has ever surfaced, we have no photos of them. It's a real lost treasure of Zelda. https://t.co/9srfU82i17 https://t.co/REmfFwZPTb pic.twitter.com/4FrbQygXkt — Chuggaaconroy (@chuggaaconroy) December 19, 2019

Si certains feront l’erreur de confondre cette console très rare et chère avec la GameBoy Advance SP Zelda, faites attention si vous passez à ce modèle de GBA ! En effet, cette GameBoy Advance en édition ultra-limitée est plaquée en or 24 carats. Disponible lors d’un tirage au sort en Angleterre, pour accéder à cette console, la tâche n’était vraiment pas simple ! Imaginez un peu une version de Charlie & la chocolaterie pour les passionnés de jeux-vidéos : à l’occasion de la sortie du jeu Zelda the Minish Cap, Nintendo avait alors glissé des tickets dans certaines boîtes pour gagner ce petit bijou de technologie. Limitée à seulement 6 exemplaires dans le monde, les heureux gagnants de cette console ont probablement vécu un des meilleurs jours de leur vie ! Estimée aujourd’hui à plus de 10000€, cette console incroyable vaut de l’or… sans mauvais jeux de mots !

Sega Pluto

Et même une console : un prototype de la Sega Pluto-02 : une évolution de la Sega Saturn qui n'est finalement jamais sortie. pic.twitter.com/gR2s0BQDbh — BHMAG.FR (@bhmag) July 14, 2020

Derrière ce nom qui peut paraître assez amusant au premier abord se cache une véritable bombe de technologie. En effet, même si les plus jeunes ne le savent pas forcément aujourd’hui, pendant des années Sega était un constructeur de consoles de jeux-vidéos très reconnu dans le monde. En concurrence directe avec Nintendo, les deux marques se sont la guerre pendant des années ! Ce prototype de Sega est une version très rare de la Sega Saturn, une des dernières machines de la marque. Cette version intègre un modem de 28K et est d’ailleurs limité à seulement deux exemplaires dans le monde ! Si le premier modèle a été vendu pour 1$ symbolique sur un marché, le second modèle a quant à lui été vendu sur internet à plus de 7500$ !

Nes M82

Tu sais que tu es vieux quand tu as connu les bornes M82 NES en magasin. 😉 #nostalgie, #NES, #NintendoNes pic.twitter.com/bK8HZXbMVS — emuljour (@emuljour) October 22, 2020

Lors de la grande époque des jeux-vidéos, les magasins spécialisés avaient alors des consoles spécialisées rien que pour eux ! Lors du lancement de la NES, la première console de Nintendo qui a fait un carton dans le monde, la firme japonaise a vu les choses en grand, et a décidé de proposer un modèle assez particulier pour les magasins. A l’époque, pas de CD ni de ports USB, mais des cartouches ! Avec son modèle de NES M82, Nintendo proposait aux magasins une sélection de 12 jeux intégrés dans une NES. Il était alors possible pour les magasins de programmer une durée de jeu de 30 secondes et jusqu’à 128 minutes… si on ne choisissait pas le mode illimité ! Estimée à 1500€, cette grosse machine devrait ravir les plus anciens joueurs !