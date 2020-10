Call of Duty Modern Warfare & Warzone : un évènement pour Halloween, vous allez frissonner !

Il faudra donc être au rendez-vous ce 20 octobre puisque le fameux évènement sera disponible avec Call of Duty Modern Warfare & Warzone. Vous aurez alors jusqu’au 3 novembre pour profiter pleinement de celui-ci. En effet, vous accéderez à The Haunting of Verdansk. Si vous ne souhaitez pas gâcher la surprise, il est sans doute préférable d’attendre la mise en ligne, vous pourrez ainsi savourer toutes les nouveautés. Pour les autres, quelques informations sont partagées sur les réseaux sociaux.

Que vous réserve Call of Duty Modern Warfare & Warzone ?

Vous pourrez lutter pour avoir une tenue de Mastodonte et vous aurez le privilège de sublimer votre tête avec une citrouille. En effet, cet évènement vous permet de profiter de deux modes avec notamment Onslaughter. Le second baptisé Snipers Only autorisera uniquement les fusils de précision.

The Haunting of Verdansk begins October 20 in #ModernWarfare and #Warzone! Watch the new trailer now! https://t.co/gqfMFGhcVg pic.twitter.com/dNla88BvA5 — Call of Duty News (@charlieINTEL) October 19, 2020

Pour les multijoueurs, vous aurez le droit à des épouvantails qui seront en mesure d’apparaître notamment via Domination .

. Les dogtags seront remplacés par des têtes de mort et vous aurez un petit changement pour l’enchaînement de trois kills.

En effet, vous aurez une tête remplacée à chaque fois par une citrouille sculptée pour tous les joueurs.

Avec The Haunting of Verdansk proposé dans Call of Duty Modern Warfare & Warzone, vous aurez aussi des packs qui s’inspirent de plusieurs films d’horreur. Ces derniers ont forcément la cote notamment pour les fêtes d’Halloween, il serait alors dommage de passer à côté, d’où l’intérêt de les adopter au plus vite.

Quelques nouveautés supplémentaires pour Call of Duty

Vous aurez le Bundle Massacre à la Tronçonneuse afin de bénéficier d’éléments de personnalisation, et même d’un marteau Anybody Home. Pour le Bundle Saw, vous aurez un skin de Billy pour Morte et deux plans pour un fusil d’assaut notamment. D’autres éléments seront disponibles dans ces packs et ce sera aussi le cas pour le Bundle Dr Karlov Lives. Pour la Warzone, vous recevrez un Verdansk de nuit et vous pourrez rejoindre une chasse au trésor et il y a bien sûr un mode Zombie Royale qui modifie les règles du Goulag.

Billy – featured in the SAW Bundle pic.twitter.com/L49JYBOsrG — Call of Duty News (@charlieINTEL) October 19, 2020

Il est donc l’heure de vous focaliser sur Call of Duty Modern Warfare & Warzone qui vous permettra de vous détendre si vous n’avez pas peur. En effet, certaines zones peuvent être assez effrayantes, les âmes sensibles doivent alors s’abstenir. Nous n’avons pas évoqué toutes les nouveautés pour COD, il y a bien sûr des récompenses avec le fusil Pumpkin Punisher ou encore l’arme The Cleaver. Si vous êtes envoyé en prison, vous reviendrez immédiatement avec des attaques au corps à corps.