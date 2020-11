Call of Duty : il perd une partie et c’est toute la ville qui est privée d’Internet !

Depuis de nombreuses années, que ce soit via le mode classique ou multijoueurs, Call of Duty connaît un succès sans précédent. Il suffit d’un accès à Internet pour rejoindre quelques amis dans une partie endiablée pour tenter de remporter des points et des armes. Il y a également une version avec des zombies qui ne cesse de satisfaire les passionnés. Toutefois, certains sont un peu trop attachés à ce jeu et cela peut avoir des conséquences. Un Canadien s’est alors retrouvé dans une situation assez complexe alors qu’il avait perdu sa partie.

🇨🇦 Mauvais perdant : un Canadien de 21 ans a paralysé la connexion #Internet de toute sa ville (Gatineau) car il avait perdu contre son adversaire à Call of Duty et était passablement agacé. Après un an d'enquête, les #policiers l'ont retrouvé et arrêté. (TVA) #Canada #cybercrime — Mediavenir (@Mediavenir) November 7, 2020

Que s’est-il passé avec Call of Duty ?

C’est TVA Nouvelles qui a partagé la nouvelle et il est important de préciser que Call of Duty n’est pas directement lié à cette perte de connexion. En effet, le journal partage cette histoire assez impressionnante. Un jeune homme perd une partie à Call of Duty et vous savez sans doute que cela peut engendrer de vives émotions. De nombreuses personnes n’arrivent pas à se contenir et c’est l’ensemble de la pièce qui peut être une victime. En effet, le stress, l’angoisse ou la frustration peuvent être complexes à gérer pour certains.

Ce jeune Canadien perd donc sa partie à cause d’un autre joueur et il n’aurait pas supporté cette situation .

. Il décide alors de se venger notamment en retrouvant son IP, mais sa manoeuvre a touché l’ensemble des abonnés de Câble Amos.

Les conséquences sont alors problématiques, car toute la ville se retrouve sans un accès à Internet à cause de cette vengeance.

Le lieutenant qui a pu s’occuper de cette affaire précise qu’il s’agit du premier dossier de ce genre qu’il a été contraint de traiter. Toutefois, il a été pris avec le plus grand sérieux puisque les conséquences ont été réelles.

Le joueur de Call of Duty est ciblé par une perquisition

Les autorités compétentes ont alors perquisitionné son domicile pour en savoir un peu plus sur le sujet puisque les dommages étaient conséquents. Il est donc accusé d’avoir engendré cette perte de connexion et il a comparu au palais de justice pour ces faits. Le dossier est tout de même important puisqu’il est visé pour un acte de déni de service. L’objectif premier était de faire planter sans doute la connexion du joueur visé, mais c’est toute la ville qui a été frappée de plein fouet. De ce fait, il devrait payer une amende de 5000 dollars au vu du dommage engendré par cette vengeance.

Les accusations sont importantes puisqu’il est visé pour une entrave à une infrastructure informatique et il est aussi pointé du doigt pour avoir utilisé de manière frauduleuse un ordinateur. Cela montre que Call of Duty peut engendrer parfois des comportements qui sont assez problématiques. Si vous perdez, détachez-vous de ce jeu et prenez un peu l’air.