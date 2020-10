Bon plan : découvrez quels sont les plus incroyables appareils photos instantanés qui sont des must-have dans le domaine de la photographie !

Nous n’avons jamais pris autant de photos… qui ne seront jamais développées !

Depuis quelques années, on observe d’ailleurs un grand retour en force des appareils photos qui sont de plus en plus populaires, mais plus particulièrement des modèles dits “instantanés”. Il faut dire que pendant plus de dix ans, nous avons été habitués à prendre des photos avec des appareils photos numériques, puis par la suite avec nos smartphones qui sont de plus en plus puissants et qui font, il faut bien le dire, de plus en plus belles photos facilement. Mais pour autant, nous assistons aujourd’hui à un très grand paradoxe dans notre société qui explique sans aucun doute le fait que les appareils photos instantanés reviennent à la mode aujourd’hui.

En effet, bien que nous n’avons jamais pris autant de photos, on constate qu’il y a néanmoins beaucoup moins de photographies développées par rapport au passé. Un comble quand on voit le nombre de photos qui est pris chaque jour ! Nous avons par ailleurs toutes et tous vu nos proches nous dire qu’il était parfois inutile de prendre des photos ou d’immortaliser des moments en vidéo, car nous ne prendrons jamais le temps de les développer ou de les revoir par la suite.

Mais c’est alors que les fabricants d’appareils photos y ont vu là une opportunité unique. Pourquoi ne pas proposer un retour en force des appareils photos instantanés, c’est à dire qui développent directement la photo que nous prenons ?

Les appareils photos instantanés reviennent à la mode et ces modèles sont les meilleurs !

Vous vous êtes enfin décidé à passer le pas et vous voulez donc maintenant acheter un appareil photo instantané ? Alors ces quelques conseils sont faits pour vous : avec les 5 modèles qui suivent, vous êtes sûr et certain de ne pas vous tromper dans votre choix.

Lomography Instant Square

Avec un design d’appareil photo qui sort tout droit des années 60, comment ne pas craquer devant cet appareil photo instantané qui propose par ailleurs de nombreux accessoires comme des objectifs grand angle ou encore fisheye ?

Polaroid One Step + i‑Type Instant Camera

Comment ne pas évoquer les appareils photos instantanés sans parler de Polaroid ? Ce modèle est inspiré du premier appareil sorti en 1977 ! Mais cette fois-ci, il intègre même une connexion Bluetooth pour revoir ses photos sur son smartphone.

Agfa Realipix Square S

Ce modèle très rétro proposé par Agfa est très simple dans son utilisation également. On retrouve en effet un seul gros bouton rouge qui vous permet de prendre une photo en quelques secondes et de l’imprimer. Tout comme le Polaroid One Step, une connexion Bluetooth permet également de communiquer avec son smartphone.

FujiFilm Instax Square SQ1

Cet appareil photo vient tout juste de sortir et il est très facile à utiliser. En effet, il suffit pour cela de tourner l’objectif télescopique ! C’est alors que la diode devient alors orange, il ne vous suffit plus qu’à viser et c’est parti !Disponible en plusieurs coloris, ce modèle est également très design !

Leica Sofort

Cet appareil photo instantané est tout simplement magnifique et il est difficile de ne pas craquer devant la perfection allemande de ce dernier. Avec une qualité de photographie irréprochable, il vous faudra néanmoins débourser près de 280€ pour vous offrir ce petit bijou de technologie !