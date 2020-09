Le premier épisode de la nouvelle saison d’ American Gods sera diffusé aux Etats-Unis ce dimanche 10 mars 2019 sur la chaine Starz aux US, Amazon Prime en France à partir du 11 mars. Cette série a rencontré un succès planétaire dès sa première saison. Nous allons vous révéler quelques les ingrédients qui ont hissé American Gods dans le top 10 des séries les plus regardées en 2017.

Une adaptation de roman réussie

American Gods est une série adaptée du roman du même nom écrit par Neil Gaiman. La première saison s’appuie fidèlement sur les 100 premières pages de l’œuvre. L’auteur participe d’ailleurs à l’écriture des scénarios aux cotés de Bryan Fuller et Michael Green.

American Gods se révèle être une critique de la société contemporaine en opposant des divinités anciennes face aux nouvelles divinités que sont devenues les médias et internet.

Petit résumé de la première saison

A sa sortie de prison, Shadow Moon apprend que sa femme et son meilleur ami sont morts dans un accident de voiture. Il rencontre dans l’avion qui le ramène chez lui un certain M. Wednesday qui lui offre un emploi de garde du corps et l’entraine dans un road-trip à travers les Etats-Unis.

Les protagonistes rencontrent pas mal de personnages atypiques tout au long des 8 épisodes de la saison.

Enfin, dans l’épisode final, Shadow découvre que son patron est en fait le dieu nordique Odin et que leur voyage est en fait une quête pour recruter d’anciens dieux et autres créatures mythologique en vue d’une guerre contre les nouveaux dieux que sont la voiture, les médias, internet et la télévision.

Ce que vous pouvez attendre de la saison 2

Après avoir longtemps rencontré des problèmes de showrunners, la saison 2 débute enfin le 10 mars aux Etats-Unis.

Le casting reste le même. Il est simplement étoffé par Gillian Anderson qui avait déjà fait une apparition dans le final de la saison 1. La guerre est maintenant déclarée entre les dieux, et elle promet d’être sanglante !

L’ambiance très particulière de la première saison devrait toujours être au rendez-vous tout en ayant plus de rythme et d’effets spéciaux. La grande nouveauté cette saison est que le nouveau scénariste souhaite que le public comprenne enfin ce qu’il regarde.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la première saison posait plus de questions qu’elle n’y répondait. Cette saison, les clés seront données aux spectateurs pour mieux comprendre les intrigues.

Notre avis

American Gods est une série atypique, on aime ou on déteste ! Le style assumé de l’intrigue et du questionnement permanent est perturbant pour certains. Pour nous, le casting est efficace, le scénario bien écrit.

L’intrigue est haletante et on attend avec impatience la suite. La nouvelle direction prise par les scénaristes devrait nous éviter de finir lassé de ne jamais avoir de réponses. Le travail de l’image, très immersif, devrait lui aussi être sublimé par plus d’action et de combats. En bref, on recommande !!