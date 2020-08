Alita 2 – La suite pour James Cameron ! (Date de sortie d’Alita Battle Angel 2)

De ce fait, le second opus pourrait ne jamais voir le jour, car le box-office n’a pas dévoilé les chiffres attendus.

Il est difficile de parler d’un échec, mais ce n’est pas pour autant une grande réussite.

Il suffit de s’attarder sur le chiffre d’affaires pour constater une réaction mitigée de la part des spectateurs et de la presse.

James Cameron a dépensé près de 175 millions de dollars alors qu’il a récolté depuis sa sortie 404 millions de dollars.

Harceler Disney pour une suite à Alita

Jon Landau a été très précis dans ses propos et il appelle à la rescousse tous les fans du premier volet.

Il est alors nécessaire de faire pression auprès des producteurs comme Disney pour qu’Alita 2 puisse se dévoiler.

Bien sûr, le business est souvent dirigé par le chiffre d’affaires et lorsque celui-ci n’est pas celui escompté, il est clairement difficile d’envisager une suite.

Il y a toutefois des rumeurs qui annoncent la préparation en toute discrétion d’Alita Battle Angel 2, mais les spéculations sont nombreuses pour les films et elles ne sont pas toujours validées.

Si vous ne connaissez pas cette production, sachez qu’il s’agit d’une adaptation d’un manga .

. Si au départ, vous n’êtes pas un grand fan de ce secteur, Alita ne pourra pas vous satisfaire.

C’est Rosa Salazar qui se retrouve derrière le costume d’Alita et elle pourrait à nouveau reprendre son rôle si le film est validé.

Le producteur Jon Landau est donc précis lorsqu’il donne une interview à CinemaBlend.

Je pense que ce que les fans d’Alita devraient faire, c’est de continuer à harceler Disney afin de faire savoir à quel point il est important pour eux de produire un autre film Alita. Et avec un peu de chance, on pourra le faire un jour.

Vous savez désormais qu’il faut absolument évoquer la suite du film sur les réseaux sociaux pour tenter de convaincre rapidement Disney de donner une suite à Alita.

Un temp assez long pour la production

Il faut savoir qu’un tel film demande forcément du travail et une grande préparation. Impossible de réaliser une telle production en quelques semaines. L’écriture du script demande près de 18 mois pour avoir une histoire digne de ce nom, seuls certains films ont pu raccourcir les délais comme SOS Fantômes qui était bouclé en moins d’un an.

La pré-production demande également 10 mois, le tournage nécessite près de 6 mois.

Il faut donc prévoir plus d’un an pour que le film soit tourné, mais un délai supplémentaire est indispensable pour la post production.

Dans tous les cas, des rumeurs circulent concernant Alita 2 et nous avons pu rassembler quelques-unes d’entre elles.

Rosa Salazar sera toujours au rendez-vous, Edward Norton reprendra Nova et Christoph Waltz sera le Dr Dyson Ido .

. Alita n’aura plus la même mémoire, elle tentera donc de se connaître un peu plus.

Aucune bande-annonce n’est prévue et James Cameron réfléchit toujours à une suite.

James cameron, l’homme derrière les plus grands succès d’hollywood

Le succès relatif d’Alita est une surprise pour la plupart des cinéphiles et l’industrie du cinéma, puisque son réalisateur, James Cameron, est plutôt réputé pour les records qu’il bat régulièrement depuis le début de sa carrière. En effet, tout ce qu’il touche semble se transformer en or, et rares sont les films de sa filmographie qui ne sont pas devenus cultes.

Tout commence pour lui dans les années 80, après quelques réalisations discrètes, Cameron se voit confier la réalisation du premier Terminator. Inutile de préciser que la machine est lancée, et que les sociétés de production d’Hollywood s’arrachent les services du réalisateur. De 1985 à 1994, l’homme enchaîne la réalisation de 6 films, toujours plébiscités aujourd’hui :

Rambo II : la mission

Aliens, le retour

Abyss

Point Break

Terminator 2 : le jugement

True Lies

C’est donc un sans-faute pour James Cameron, qui ne cesse d’asseoir sa suprématie film après film. Après avoir connu un petit passage à vide de 3 ans, l’homme revient par la grande porte en 1997, avec un film qui brise tous les records établis au cinéma, j’ai bien sûr nommé Titanic. Alors que sa production ne s’est pas faite sans heurts, Cameron ayant du mal à boucler le projet pour des raisons budgétaires, ce film qui a été l’un des plus chers de l’histoire du grand écran a raflé tous les prix inimaginables, en plus de milliards de dollars. Rien qu’en France, Titanic a été vu par plus de 20 millions de spectateurs, du jamais vu au box-office français. Si ce succès semblait être celui d’une vie, le réalisateur ne s’attendait pas à briser son propre record avec un autre de ses films. Effectivement, en 2009, le cinéaste sort Avatar, un film de science-fiction d’une très grande audace, et à la pointe de toutes les technologies du cinéma à l’époque. Une fois de plus, le succès est fulgurant et écrase tout sur son passage, cumulant plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde, et battant par la même le propre film de Cameron, Titanic.