Outlook est l’un des services de messagerie web qui vous offrent la possibilité d’attacher des images aux messages électroniques si vous souhaitez décorer vos messages ou simplement envoyer des images. Qu’elles soient enregistrées sur votre ordinateur ou sur votre espace OneDrive ou encore disponibles en ligne, vous pouvez facilement joindre des images de votre choix à vos mails dans Outlook en suivant les étapes indiquées dans cet article.

Envoyer une image stockée sur l’ordinateur avec Outlook

Si vous voulez envoyer une image qui est déjà disponible sur votre ordinateur, deux possibilités s’offrent à vous ; soit vous l’envoyez sous forme d’une pièce jointe et le destinataire sera obligé de cliquer sur la pièce pour afficher l’image, soit vous insérez l’image directement sur le message électronique pour qu’elle soit visible lorsque le destinataire ouvre le mail. Dans le deuxième cas vous aurez la possibilité de modifier la position, le format, la taille et l’habillage de l’image insérée pour l’adapter à votre texte. Voici comment ajouter une image à l’intérieur d’un mail :

Commencez par composer votre message électronique comme si vous alliez envoyer un simple mail en indiquant l’objet du message et le destinataire ;

Pour insérer une image à un endroit précis dans votre message, mettez le curseur sur la position souhaitée, puis cherchez le menu Insertion en haut juste à côté des onglets Fichier et Message ;

dans votre message, mettez le curseur sur la position souhaitée, puis cherchez le menu Insertion en haut juste à côté des onglets Fichier et Message ; Dans la section Illustrations vous trouverez une icône appelée Images , si vous cliquez dessus un explorateur de fichiers apparaîtra pour vous permettre de choisir l’image à envoyer depuis votre ordinateur ;

, si vous cliquez dessus un explorateur de fichiers apparaîtra pour vous permettre de choisir l’image à envoyer depuis votre ordinateur ; Une fois l’image sélectionnée, elle sera ajoutée à l’endroit souhaité et vous pourrez la modifier à l’aide des outils disponibles dans l’onglet Mise en forme ou en effectuant un clic droit sur l’image ;

ou en effectuant un clic droit sur l’image ; Songez à ajuster la taille de l’image insérée et ajouter une bordure pour améliorer la visibilité de votre mail, il ne vous restera plus qu’à l’envoyer.

Si vous préférez envoyer l’image en tant que fichier joint, procédez de la même manière sauf qu’au moment d’insérer l’image allez plutôt à l’onglet Message et cliquer sur Joindre un fichier pour choisir l’image. Vous pouvez maintenir la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs images comme vous pouvez simplement glisser les images depuis leur source et les déposer sur le corps de votre mail, leurs noms apparaîtront automatiquement dans la case Pièces jointes située au-dessous du champ Objet. Notez qu’une pièce jointe est plus facile à télécharger pour le destinataire que celle visible sur le mail.

Ajouter une image disponible en ligne à un mail sur Outlook

L’avantage d’envoyer une image stockée sur OneDrive est de pouvoir protéger votre image en modifiant les autorisations permettant à votre destinataire la modification et le partage de l’image. Dans la section Illustrations, au lieu de cliquer sur Image choisissez Images en ligne. Une fenêtre apparaîtra permettant d’insérer une image depuis plusieurs sources comme Facebook, OneDrive et le moteur de recherche Bing, connectez-vous au compte choisi pour accéder aux images et sélectionner celle que vous souhaitez envoyer.

Si vous choisissez Bing, tapez dans le champ Rechercher ce que vous voulez, appuyez sur Entrée pour lancer la recherche puis affichez les résultats pour choisir l’image à envoyer.