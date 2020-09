Suicide Squad 2 : où en est le tournage du film DC de James Gunn ?

Alors que le casting peine à se préciser et que la pandémie de Covid-19 sévit dans le monde entier, où en est vraiment le tournage du film « The Suicide Squad » 2 réalisé par James Gunn ?

Le projet du film The Suicide Squad 2 commencerait enfin à se concrétiser, à en croire les premières annonces faites à ce sujet. Toutefois, ces nouvelles semblent plutôt concerner le non-retour de certains comédiens…

James Gunn, un réalisateur à l’humour incisif

Le réalisateur James Gunn, licencié de chez Marvel, se retrouve ainsi aux manettes de cette nouvelle aventure issue de l’univers DC Comics, qui met en scène l’alliance de super-vilains. En général, la patrouille de la Suicide Squad se forme le temps d’une mission suicide durant laquelle ils sont forcés de cohabiter. En échange de leur dévouement, le gouvernement consent à leur proposer des amnisties ou bien des réductions de peines. À l’origine, la Suicide Squad servait notamment à expliquer comment des patients de l’asile de Gotham parvenaient toujours à s’en évader, alors même que cela paraissait tout bonnement impossible.

Le réalisateur James Gunn est ainsi parvenu à faire des Gardiens de la galaxie une franchise particulièrement lucrative. Les producteurs de chez Warner attendent donc de lui le même succès avec le tournage du deuxième volet de la saga. Une prouesse pas forcément facile à réaliser, étant donné que les super-vilains sont peu célèbres dans l’univers DC Comics. C’est notamment pourquoi James Gun a également décidé d’en être le scénariste, afin d’apporter au projet son humour si particulier, généralement gage de réussite. L’équipe culte des super-vilains devrait donc reprendre du service dans une production réussie ! À ce stade, on ignore toutefois si le réalisateur ira chercher son inspiration dans un comics déjà existant ou bien s’il créera une toute nouvelle équipe.

Suicide Squad 2 : où en est le casting ?

S’il apparaît désormais clair que l’acteur Will Smith, un temps annoncé, ne reprendra pas le rôle du tireur d’élite Deadshot, il est également tout sauf certain que la comédienne Margot Robbie revienne. Pour Will Smith comme cette dernière, des raisons d’agenda semblent être invoquées, Margot Robbie étant notamment en tête d’affiche du long métrage Birds of Prey. Ceci dit, étant donné que Suicide Squad 2 semble bien parti pour prendre la forme d’un reboot, il n’est donc pas exclu que certains des personnages révélés avec le premier opus ne fassent leur réapparition, cette fois-ci joués par de nouveaux acteurs ; ce qui est notamment le cas de Harley Quinn !

Les fans se demandent toutefois si Amanda Waller sera à nouveau au casting, toujours sous les traits de Viola Davis, ou bien si des personnages cultes comme Poison Ivy et le Pingouin vont éventuellement apparaître à nouveau.

Des interrogations qui persistent également au sujet des méchants. James Gunn fera-t-il apparaître à l’écran Nightshade (qui parvient à manipuler les ténèbres), Blockbuster (génial intellectuel doté d’une super-résistance) ou bien Nemesis (le roi du déguisement) ? Pour l’instant, nul ne le sait…

Seules les dates de tournage et de sortie de Suicide Squad 2 semblent être certaines. D’après le magazine Variety, le premier coup de manivelle devrait être donné en septembre 2020 à Atlanta, pour une sortie prévue en France le 4 août 2021. Toutefois, en raison de la pandémie de Covid-19, ses dates sont susceptibles d’être décalées.