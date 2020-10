Station météo : un produit incroyable avec un prix révolutionnaire pour enfin connaître le temps

Vous venez de vous réveiller et vous souhaitez obtenir la météo de la journée. Vous perdez de longues minutes à trouver la bonne chaîne et l’application sur votre Smartphone ne se met pas à jour. Nous avons donc la solution à tous vos problèmes puisque la station météo sera l’appareil indispensable. Grâce à un écran qui ressemble à une tablette, vous aurez toutes les informations à savoir la température, le temps, et même le taux d’humidité en un seul coup d’oeil.

La station météo, votre meilleur ami du matin

Vous tentez de préparer votre tenue pour la journée, mais comme le temps change rapidement, vous avez quelques doutes. Certaines stations proposent une météo évolutive pour la journée. Vous aurez alors l’évolution de la température pour la matinée, l’après-midi, et même le soir. Elle est donc votre meilleure amie et vous ne devez pas la négliger. De plus, les prix sont très séduisants, il faut prévoir moins de 50 euros pour l’entrée de gamme, mais d’autres produits sont un peu plus révolutionnaires. En effet, nous avons déniché une station météo incroyable qui est très discrète, et même très décorative.

Netatmo, la station météo compatible avec Amazon et Apple

PROMO -17% Netatmo Station Météo Intérieur Extérieur Connectée Wifi, Capteur Sans fil, Thermomètre, Hygromètre, Baromètre, Sonomètre, Qualité de l'air - Compatible Amazon Alexa et Apple Homekit, NWS01-EC MESUREZ EN TEMPS RÉEL VOTRE ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR: température, humidité et qualité de l’air intérieures et extérieures, niveau sonore intérieur, pression atmosphérique…

SOYEZ ALERTÉ EN TEMPS RÉEL : avec notre Station Météo, configurez des alertes intérieures et extérieures et recevez des notifications sur votre smartphone. Sachez quand aérer avec l’alerte ventilation

ACCEDEZ A VOS DONNEES A DISTANCE ET AVEC VOTRE VOIX: accédez facilement à tout moment à vos mesures météo depuis votre smartphone, tablette, ordinateur ou avec votre voix via Alexa sur Amazon Echo ou Siri grâce à la compatibilité avec Apple HomeKit.

ANALYSEZ LE PASSÉ: accédez à l’historique de vos données pour observer ce qu’il s'est passé en votre absence ou analysez les graphiques pour comprendre les variations météorologiques

ANTICIPEZ LE FUTUR : consultez les prévisions météorologiques sur 7 jours pour adapter votre tenue vestimentaire et vos activités extérieures

Si vous cherchiez une station météo discrète, efficace compatible avec votre enceinte connectée Alexa ou HomeKit, vous avez sans doute trouvé votre bonheur avec ce produit. Il est vendu moins de 115 euros et vous avez quelques points forts à ne pas négliger. De plus, ce sont plus de 5700 avis qui ont été déposés, c’est donc une valeur sûre pour votre quotidien.

Ce n’est pas une simple station météo pour l’intérieur ou l’extérieur, vous avez aussi de nombreux capteurs .

. Vous pourrez obtenir un sonomètre, un baromètre, un hygromètre ainsi que la qualité de l’air.

Elle est très facile à associer avec Homekit et Alexa, vous aurez ensuite toutes les informations sur une application.

Cette App a l’avantage d’être très facile à comprendre et vous aurez même les données à distance. Comme nous avons pu le préciser, il est toujours agréable de prévoir le temps au fil de la journée ou même de la semaine. Netatmo propose alors une prévision sur 7 jours et contrairement à certaines applications, ces informations sont totalement gratuites. Dès que vous avez acheté le produit, vous le recevez chez vous et vous installez la fameuse application qui fonctionne aussi avec le Wifi.

Si vous hésitez concernant l’achat de cette station météo, sachez qu’elle est révolutionnaire, très pratique et vous pourrez connaître le temps en un seul coup d’oeil. Il sera inutile de perdre du temps avec des sites qui partagent souvent des prévisions aléatoires ou des chaînes météo qui offrent des prévisions beaucoup trop générales. Le rapport qualité/prix pour cette station météo est forcément très séduisant, vous serez rapidement conquis par les caractéristiques et vous ne pourrez plus vous en passer.

