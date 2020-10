Mur végétal à l’extérieur : comment le construire et quels sont les bénéfices ?

Que ce soit pour les immeubles ou les maisons, vous avez déjà des toits qui sont conçus comme des terrasses avec de la verdure. Cela permet d’optimiser la biodiversité notamment dans les villes. Toutefois, si vous avez l’intention de transformer votre habitation si vous êtes l’heureux propriétaire d’une maison, il suffit d’installer un mur végétal en suivant quelques conseils très avisés.

Toutes les étapes pour construire le mur végétal

Certaines jardineries proposent des carrés qu’il suffit d’installer les uns à côté des autres comme un carrelage ou des dalles en bois afin d’avoir de recouvrir tout une zone. Si vous ne souhaitez pas dépenser une somme considérable, il est possible d’avoir un concept un peu plus simple.

Avec des tasseaux en bois, vous fixez un grillage, la couleur n’a pas une réelle importance, elle sera recouverte .

. Vous pourrez aussi trouver des mousses que les fleuristes ont tendance à utiliser, ce sont des sphaignes.

Elles absorbent l’eau afin de nourrir les différentes plantes, il suffit de les installer sur les grillages.

Vous aurez alors une sorte de tapis plus ou moins conséquent et vous pourrez ainsi piquer les différentes espèces de plantes. Privilégiez bien sûr des feuillages persistants qui s’adaptent à l’ensoleillement, et même à l’exposition de votre logement en été et en hiver. Il y a des spécialistes comme des jardiniers qui peuvent vous proposer un devis afin de réaliser un mur végétal ou recouvrir l’intégralité de votre maison.

Le mur végétal propose de nombreux avantages

Comme l’exposition au soleil est bloquée par cette barrière végétale, vous aurez une nette différence au cours de l’été surtout au niveau de votre terrasse. Vous n’aurez pas cette sensation d’étouffement à cause du béton et la fraîcheur sera idéale pour vous prélasser. Les plantes vertes sont aussi réputées pour rendre l’air beaucoup plus respirable, elles peuvent supprimer le dioxyde de carbone. L’air sera alors moins pollué comme c’est le cas à l’intérieur de votre logement. En fonction de la localisation de votre demeure, les bienfaits peuvent être conséquents, avec une réduction de 20 % des polluants dans l’air.

Votre façade devient finalement plus épaisse avec ce mur végétal, il s’agit aussi d’une isolation acoustique de qualité, et même thermique au cours de l’été. Il faut par contre être vigilant à l’installation et à l’arrosage des plantes pour que le système soit sain. Dans certains cas de figure, ces murs peuvent créer de l’humidité et les conséquences de ces dernières sont problématiques avec notamment des infiltrations. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’un expert pour ne pas commettre d’erreurs.