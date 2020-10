Machine à expresso : enfin une astuce pour la nettoyer et augmenter sa durée de vie

Vous êtes donc devant cette machine à expresso et vous ne comprenez pas la signification de ce voyant rouge. Vous avez tenté toutes les étapes, mais il est toujours au rendez-vous. Le nettoyage de cet appareil électroménager reste indispensable pour éviter les pannes. Nous vous conseillons dans un premier temps d’utiliser de l’eau de source ou filtrée, car le calcaire est aussi néfaste, il aura tendance à boucher considérablement les petits tuyaux.

L’art de nettoyer sa machine à expresso très facilement

Il est déconseillé d’attendre que les problèmes arrivent ou que les voyants s’allument pour réaliser l’entretien de votre machine. Il est préférable de réaliser ce nettoyage très approfondi une fois toutes les deux semaines pour que l’appareil soit efficace. Dans le cas contraire, le goût de votre café sera nettement différent.

Vous devez bien sûr débrancher votre appareil et le positionner sur une zone plate pour que le nettoyage soit plus simple .

. Pour éviter les dépôts de calcaire, il y a des solutions prêtes à l’emploi à verser dans le récipient de la machine à expresso.

Comme pour une bouilloire ou une machine à café traditionnelle, il faut plusieurs cycles pour que toutes les buses soient nettoyées.

Pour les machines avec un broyeur intégré, pensez à le démonter pour enlever tous les résidus.

Avec un petit bâtonnet et un chiffon propre, nettoyez toutes les parties les plus difficiles à atteindre et n’oubliez pas les différentes buses qui peuvent se boucher à cause du calcaire. Si vous avez une eau très dure, il est clairement recommandé d’adopter une carafe filtrante ou un filtre au niveau du robinet.

Attention aux produits utilisés !

Les solutions prêtes à l’emploi sont efficaces, car elles sont conçues spécialement pour le modèle de votre cafetière. Vous n’avez donc pas un problème de compatibilité, mais, si aucun produit n’est disponible, le vinaigre blanc sera votre meilleur ami, mais soyez vigilant. En effet, certaines machinent comme la Dolce Gusto, la Senseo ou tous les modèles Nespresso peuvent être assez fragiles. De ce fait, lorsque la quantité de vinaigre blanc est trop importante dans le récipient dédié à l’eau, les compartiments peuvent se dégrader.

Il faut alors le diluer très fortement pour ne pas avoir des problèmes par la suite. Pour utiliser le détartrage, il y a souvent des manipulations à réaliser pour que le récipient se vide seul et sans votre intervention, mais pensez à enlever toutes les dosettes. Pour les machines professionnelles et les plus complexes, il faut être très vigilant, mais n’oubliez pas de vider tous les contenants pour le café moulu. Ce dernier peut moisir sur le long terme.