Ikea : ils retirent un produit historique de leur catalogue, les clients sont très déçus de ne plus le retrouver !

Aujourd’hui, lorsque vous cherchez à meubler votre logement ou à l’embellir avec des objets de décoration, c’est Ikea qui se retrouve en tête de liste. Par rapport à d’autres enseignes comme But ou Conforama, vous avez des prix un peu plus élevés, mais la qualité est au rendez-vous. L’assemblage est aussi très efficace, rapide et il y a des notices parfaitement expliquées pour les novices. Toutefois, Ikea a décidé de se séparer d’un produit très prisé par les consommateurs à savoir les piles alcalines. Ikea reste une enseigne dédiée aux meubles en kit, il n’est pas dramatique si les piles alcalines sont évincées.

Vous pourrez toutefois trouver ces produits ailleurs dans d’autres commerces bien sûr.

Pourquoi Ingvar Kamprad supprime-t-il les piles alcalines ?

Dans le catalogue, certains produits comme les étagères sont emblématiques et les clients ne peuvent pas s’en passer. C’est aussi le cas pour les piles alcalines, mais Ikea souhaite se ranger du côté des économies, et surtout du respect de l’environnement. C’est pour cette raison que le créateur à savoir Ingvar Kamprad a pris cette décision. Une bonne décision quand on voit l’état de la planète.

Ikea supprime les piles alcalines que vous devez jeter lorsqu’elles sont vides, mais l’enseigne recommande les versions rechargeables .

. Si à l’achat, elles sont un peu plus onéreuses, vous devez sur le long terme réaliser de confortables économies.

L’impact environnemental est très faible pour ces modèles rechargeables alors que les alcalines sont largement pointées du doigt.

Vous le savez sans doute, mais l’enseigne Ikea souhaite de plus en plus s’inscrire dans une démarche liée au respect de l’environnement. C’est pour cette raison qu’elle lance aussi un catalogue dédié aux produits de seconde main. Finalement, la suppression des piles alcalines n’est pas si surprenante si vous vous intéressez d’un peu plus près à la politique de l’enseigne.

Quels sont les avantages des piles rechargeables ?

Quelques euros sont nécessaires pour acheter des piles alcalines, mais les désagréments sont nombreux. En fonction des marques, la durée de vie est clairement faible et vous devez donc les remplacer très régulièrement surtout pour un usage intensif. De ce fait, le coût sur le long terme est important. Il faut aussi trouver des poubelles spéciales, car elles sont nocives pour l’environnement, vous ne pouvez pas vous en débarrasser avec vos déchets quotidiens. Dans les déchèteries, il y a souvent des bennes spécifiques pour le traitement de ces produits.

En 2020, #Ikea nous vend des piles alcaline qui coulent plus que les piles salines des années 70. Fascinant !

N.B. Cette pile était dans un radio (moins de 2 ans) à l'abri dans un appartement parisien, donc dans un milieu peu corrosif. pic.twitter.com/xiGbf9n4pf — J de Saint Simon (@J_de_SaintSimon) September 28, 2020

Les piles rechargeables sont beaucoup plus intéressantes sur le long terme et vous achetez un exemplaire pour chacune d’entre elles et vous serez en mesure de les conserver de nombreuses années sans impacter considérablement l’environnement. De plus, il est inutile de chercher à les jeter, car il suffit de les recharger avec le boîtier adapté lorsqu’elles sont vides.

En faisant cela, vous faites donc une belle économie au long terme mais également un geste pour l’environnement et nous savons tous qu’il y a grandement besoin de ces gestes du quotidien pour réduire notre impact pour ne pas augmenter le réchauffement climatique. Il est donc important d’arrêter de surconsommer ce dont nous n’avons pas réellement besoin ou ce qui peut-être réutilisé.