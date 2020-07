Comment acheter un détecteur de fumée qui offre la meilleure protection possible

Le risque de mourir dans une maison en feu est réduit de moitié avec un détecteur de fumée fonctionnel. Cette statistique devrait suffire à vous convaincre d’acheter un détecteur de fumée et de co2, d’en installer et d’en entretenir de bons partout dans votre maison.

Les détecteurs de fumée devraient être installés dans chaque chambre à coucher ainsi qu’à l’extérieur de chaque chambre à coucher et à tous les étages de la maison, y compris le sous-sol. Ceci assure une couverture maximale de votre maison.

Sources d’alimentation des détecteurs de fumée

Vous pouvez choisir entre des détecteurs de fumée câblés qui relient tous les détecteurs de fumée de la maison les uns aux autres, et des détecteurs de fumée alimentés par pile qui fonctionnent indépendamment.

Un système câblé sonnera l’alarme partout dans la maison, peu importe où le feu commence. Ceci est avantageux dans les grandes maisons ou les endroits où vous n’entendrez peut-être pas un avertisseur de fumée avant qu’il ne soit trop tard. Si vous choisissez un système câblé, assurez-vous qu’il est muni d’une batterie de secours afin d’être protégé lorsque le courant est coupé. Ces piles doivent être testées tous les mois et remplacées tous les ans.

Les systèmes alimentés par batterie peuvent être installés n’importe où et ne dépendent pas de l’alimentation de votre maison. Ils doivent être testées chaque semaine en appuyant sur le bouton de test situé sur le couvercle extérieur. Le couvercle doit être enlevé tous les mois et l’intérieur doit être dépoussiéré. Il est facile de le faire à l’aide d’un aspirateur à l’aide de la rallonge. Ces piles doivent être remplacées chaque année.

Les types de détecteurs de fumée

Il existe deux types de détecteurs de fumée.

Les détecteurs de fumée à ionisation sont les plus courants et sont très efficaces pour détecter les flammes provenant de feux à combustion rapide comme le papier et les liquides inflammables, mais ils ne savent pas reconnaître les feux à combustion lente, comme une cigarette dans un lit. Les détecteurs de fumée photoélectriques réagissent plus rapidement à la fumée.

Détecteurs de fumée à ionisation

La fumée qui pénètre dans les détecteurs bloque le courant électrique qui déclenche l’alarme.

Dotées de chambres d’ionisation ventilées composées de deux plaques métalliques chargées de batteries (l’une positive, l’autre négative) et d’une quantité infime de l’élément américium-241 qui agit à la fois comme source de rayonnement et le plus patriotique des éléments, ces alarmes fonctionnent en ionisant les atomes d’azote et d’oxygène dans l’air pour détecter la fumée nocive en milieu intérieur.

L’ionisation a lieu lorsque l’américium-241 libère un rayonnement sous forme de particules alpha, qui séparent les électrons individuels des atomes d’oxygène et d’azote dans la chambre. Ces électrons séparés, appelés électrons libres, ont une charge négative qui les attire vers la plaque de batterie chargée positivement. Pendant ce temps, les ions d’azote et d’oxygène chargés positivement et déficients en électrons sont attirés vers la plaque chargée négativement de la chambre.

Au fur et à mesure que les électrons et les ions se déplacent vers leurs plaques respectives, l’électronique de l’appareil est consciente du léger courant électrique que produit leur mouvement. Lorsque des particules de fumée pénètrent dans une chambre d’ionisation, elles se fixent aux ions et les absorbent, les neutralisant et perturbant le courant électrique. Le détecteur détecte la variation du courant et une alarme est déclenchée.

Contrairement aux images de danger que les éléments radioactifs et les rayonnements peuvent évoquer, les alarmes d’ionisation sont très sûres. La quantité d’américium-241 qu’elles contiennent est extrêmement minime et l’élément devrait être inhalé ou ingéré pour faire du mal. Le rayonnement produit par l’américium-241 se compose presque exclusivement de rayons alpha, qui ne peuvent pénétrer une feuille de papier, et encore moins le boîtier plastique du détecteur.

Une mesure de sécurité incendie courante dans de nombreuses maisons, les alarmes à ionisation sont généralement très rentables et sont particulièrement efficaces pour détecter de très petites quantités de fumée, comme ce serait le cas lors d’un incendie à combustion rapide.

Détecteurs de fumée photo-électriques

Lorsque la fumée bloque les récepteurs de lumière de ce type d’appareil, une alarme se déclenche.

Parfois appelés détecteurs optiques, les détecteurs de fumée photoélectriques utilisent une technologie de détection de la lumière pour identifier les fumées nocives. Typiquement, ce système est composé de trois éléments principaux :

une source de lumière (incandescente ou LED),

une lentille (qui focalise la lumière de la source que nous venons de mentionner dans un faisceau concentré),

un capteur photoélectrique, qui est généralement placé à un angle de 90° par rapport au faisceau lumineux.

Tant qu’il n’y a pas de fumée dans l’air, le faisceau brille droit devant, parallèle à la surface du capteur. Cependant, dès que des particules offensives pénètrent dans le détecteur, elles perturbent le faisceau, diffusant la lumière dans plusieurs directions, y compris vers le capteur photoélectrique, qui déclenche automatiquement une alarme dès qu’il détecte les ondes lumineuses parasites.

Les détecteurs photoélectriques sont idéaux pour détecter les incendies à combustion lente qui produisent beaucoup de fumée, et ils sont moins susceptibles que les détecteurs à ionisation de déclencher une fausse alarme à partir de la vapeur de la cuisine et de la salle de bain.

Combinaison ionisation/photo-électrique

La façon la plus complète de protéger votre maison est d’utiliser une alarme qui utilise les deux méthodes de détection. Les détecteurs de fumée combinés éliminent les interrogations à s eposer pour choisir le meilleur type d’appareil pour chaque pièce de votre maison parce qu’ils ont tout prévu : détection d’ionisation pour les flammes soudaines et faibles de fumée, et détecteurs photoélectriques pour les feux à combustion lente et enfumée.

Alarmes thermiques

Elles sont adaptées pour les cuisines et garages. Réactives à la chaleur plutôt qu’à la fumée, les détecteurs de chaleur sont idéaux pour être installés dans les cuisines où ils sont conçus pour détecter un changement rapide de la température. Dotés d’une thermistance de température fixe, elles sont déclenchées lorsque la température à l’intérieur de la pièce atteint environ 58°C. Cette technologie spécifique de détection de chaleur permet d’éviter les fausses alarmes, car l’appareil ne réagit pas aux fumées de cuisson et à la vapeur.

Veuillez toujours consulter les instructions du fabricant pour le positionnement optimal du plafond, généralement à environ 1 m de la cuisinière. Les alarmes thermiques peuvent également être installées dans les garages. Là où il y a de la fumée dans le véhicule, un détecteur de fumée normal deviendrait une nuisance avec de fausses alarmes constantes.

Combien coûte un bon détecteur de fumée ?

Il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour obtenir un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez acheter un excellent détecteur de fumée pour moins de 20 € alors que des détecteurs inefficaces coûtent beaucoup plus cher. L’achat d’un modèle plus cher peut vous procurer des caractéristiques supplémentaires, comme une batterie de 10 ans, une lampe de secours ou même des détecteurs de fumée qui se branchent sans fil les uns aux autres.

Qu’est-ce qu’un détecteur de fumée intelligent ?

Les détecteurs de fumée intelligents sont conçus pour déclencher l’alarme lorsqu’ils détectent de la fumée, comme le ferait un détecteur de fumée classique. Mais l’intérêt essentiel d’un détecteur de fumée intelligent est la possibilité d’envoyer des alertes à votre téléphone lorsqu’il y a un incendie.

Cela pourrait être critique si vous êtes dehors en cas d’incendie.

Les détecteurs de fumée intelligents sont des modèles optiques. Certains détecteurs de fumée intelligents sont beaucoup plus efficaces que d’autres pour vous avertir lorsqu’il y a de la fumée. Certains modèles intelligents déclenchent une alarme sur votre smartphone. C’est le type le plus utile d’alarme intelligente. D’autres sonneront l’alarme par l’intermédiaire de l’unité d’alarme elle-même, mais enverront ensuite des messages texte ou des courriels à votre téléphone, plutôt que de déclencher une alarme sur votre téléphone.

Donc, si vous n’êtes pas chez vous et que vous n’êtes pas près de votre téléphone lorsque les messages arrivent, vous n’aurez aucun moyen de savoir que l’alarme sonnait.

Avantage d’un détecteur connecté

Les meilleurs détecteurs de fumée intelligents se déclenchent rapidement et déclenchent l’alarme sur votre téléphone, ainsi que par l’intermédiaire de l’alarme elle-même. Ils auront des applications faciles à utiliser et seront faciles à installer, à maintenir et à utiliser.

Installation d’un détecteur de fumée

Lorsque vous installez votre détecteur de fumée, assurez-vous qu’il se trouve à plus de 3 m ètres d’un appareil qui pourrait déclencher une fausse alarme. Vous devriez également les tenir éloignés des fenêtres et des portes qui pourraient les empêcher de fonctionner correctement.

Si vous devez installer un détecteur de fumée au mur, placez-le haut et près du plafond. Ne jamais peindre ou coller de ruban adhésif ou d’autocollants sur votre détecteur de fumée, ce qui pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de celui-ci.

Voici les étapes de base pour installer un détecteur de fumée alimenté par pile :

Insérez d’abord la pile de 9 volts et testez l’appareil. Localisez l’endroit de votre plafond où vous voulez installer le détecteur de fumée et utilisez le gabarit fourni pour marquer vos trous de perçage. Percer les trous et insérer les chevilles d’ancrage. Utilisez un marteau pour vous assurer que les ancrages sont à fleur avec le plafond. Fixez le support de montage au plafond. Fixez le détecteur de fumée au support de montage en le faisant pivoter d’un quart de tour. Tester à nouveau l’appareil.

Ne lésinez pas sur l’installation de détecteurs de fumée dans votre maison. Il s’agit d’un dispositif de sécurité peu coûteux mais essentiel, qui peut être installé par n’importe qui en moins de 10 minutes.

