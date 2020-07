Christian Quesada totalement lynché par Benjamin Castaldi choqué par les chroniqueurs

Comme vous pouvez le savoir, TPMP est une émission où les débats sont au rendez-vous. Cyril Hanouna pioche alors dans l’actualité pour tenter de trouver des sujets susceptibles de combler les téléspectateurs. Impossible de passer à côté de la condamnation de

Christian Quesada qui a écopé de trois ans alors qu’il est en prison depuis près d’un an. Benjamin Castaldi est sorti de ses gonds pour partager son avis.

Christian Quesada pourrait sortir dans 6 mois

Cette affaire a fait couler beaucoup d’encre puisque le joueur était largement connu grâce aux 12 Coups de midi. Il était une figure emblématique de ce jeu très apprécié des Français et son arrestation a choqué de nombreuses personnes.

À l’époque, TPMP avait proposé plusieurs débats et même des sujets consacrés en intégralité au passé du joueur.

L’objectif était de comprendre comme un tel homme poursuivi pour la possession d’images pédopornographiques avait pu se retrouver sur le petit écran.

Alors que sa condamnation est pratiquement passée inaperçue dans les médias, Benjamin Castaldi a tapé du poing.

Pour l’ancien animateur de Secret Story, Christian Quesada pourra voir le jour dans six mois puisqu’il a pratiquement terminé sa peine .

. Benjamin Castaldi estime que le casier est assez conséquent et sa peine aurait du être beaucoup plus importante.

Pour le chroniqueur de TPMP, trois années, ce n’est clairement pas assez notamment pour les faits reprochés et un récidiviste.

Il précise avec ferveur que Christian Quesada est un homme dangereux puisqu’il est considéré comme un prédateur.

Christian Quesada condamné à 3 ans de prison ferme : le gros coup de gueule de Benjamin Castaldi Après s’être entraîné au sport en chambre en prison, il ressortira encore plus vert et fera toujours plus de victimes. Ce type est incurable… Merci à la « justice » expéditive… — gael (@gael25949115) April 10, 2020



Benjamin Castaldi était le seul à être contre la condamnation de Christian Quesada puisque Gilles Verdez ne partageait pas le même avis. Benjamin a souhaité en remettre une couche lors de ce débat.

Alors je ne sais pas quelles sont les circonstances, c’est peut-être particulier. Mais honnêtement, des gens chez eux doivent être choqués.

Benjamin Castaldi révolté par les chroniqueurs

Par rapport à la discussion concernant la condamnation de Christian Quesada, il y avait bien sûr deux camps. Gilles Verdez était du côté de Mathieu Delormeau et de Sophie Coste, le trio a estimé que la condamnation avait été juste. Il n’en fallait pas plus pour que Benjamin Castaldi sorte à nouveau de ses fonds en estimant que leur comportement était « cool » et il n’a pas compris leur décision. Pour l’ancien animateur de TF1, toutes les preuves sont réunies concernant les images publiées. Cyril Hanouna a également reçu sur son plateau une personne abusée par Christian Quesada alors qu’il était considéré comme une véritable vedette par les plateaux de télévision.

Ce mec-là a un dossier épais comme ça et vous dites que c’est suffisant trois ans. Il va ressortir et vous savez quoi, il va recommencer, il fera un drame et on va dire : et bien voilà !

Il faut noter que Benjamin n’a pas été le seul choqué puisque les internautes n’ont pas compris les raisons de cette condamnation. Alors que les faits semblent être avérés, les Français pensaient qu’il avait besoin d’une peine beaucoup plus conséquente. Dans tous les cas, il est toujours lié à l’émission les 12 Coups de midi pour le plus grand malheur de Jean-Luc Reichmann. Cette affaire aurait pu entraîner la fin de ce programme emblématique.