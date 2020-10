Araignées à la maison : malheur, surtout ne les tuez pas ! Nous vous donnons toutes les raisons

Il y a donc deux équipes, certains veulent absolument tuer les araignées découvertes à la maison qu’elles soient petites ou imposantes. D’autres par contre veulent les laisser parcourir toutes les pièces. Toutefois, elles sont réellement bénéfiques pour votre quotidien en dehors bien sûr des superstitions. Vous ne le savez sans doute pas, mais il existe près de 1600 espèces dans le monde entier. Celles qui sont chez vous en France ne sont pas dramatiques, car leur venin n’est pas mortel.

Oh mon frère l’araignée elle a des dents jlui ai donné les clés de la maison pic.twitter.com/lzZVO2Rog8 — As-Ильеc 🦩 (@Ilyes_arg) October 4, 2020

L’araignée se trouve seulement dans les maisons saines

Si vous avez des araignées chez vous ou dans votre jardin, il faut savoir que la pollution n’est pas au rendez-vous. En effet, elles aiment uniquement les lieux sains, c’est donc un gage de qualité. Si vous êtes envahi, c’est finalement un point fort qu’il ne faut pas mettre de côté. De plus, ces petites bêtes qui sont relativement discrètes s’attaquent à certains nuisibles.

Une #araignée qui vit dans la maison est incapable de vivre dehors l'hiver… Il faut la déplacer dans un autre lieu couvert : une grange, un garage, une cave. Sinon en la mettant dehors c'est comme si vous l'écrasiez, elle mourra. pic.twitter.com/aNDvuwpH4N — PERSONNEL (@Loovenelle) October 4, 2020

Les araignées à la maison vous débarrassent de certains insectes comme les blattes, les cafards, mais également les mouches ainsi que les moustiques .

. Les araignées n’aiment pas les endroits confinés, humides ou trop chauds, vous avez donc la parfaite maison si vous réussissez à trouver quelques espèces chez vous.

Il est donc inutile de les tuer ou encore d’acheter des produits chimiques afin de vous en débarrasser.

N’oubliez pas que les produits de ce genre sont souvent néfastes, car ils augmentent considérablement la pollution intérieure. Vous aurez alors d’autres désagréments qui sont finalement beaucoup plus pénibles que les araignées.

Pourquoi ne pas relâcher les araignées à l’extérieur

Lorsque vous avez un conjoint qui a la phobie des araignées, vous ne souhaitez pas forcément les tuer. Vous délaissez alors votre chaussure et vous êtes tenté de leur rendre leur liberté à l’extérieur. Ce sont en réalité des araignées de maison, si vous les mettez dehors, elles vont clairement agoniser, car ce n’est pas leur habitat naturel. Les conditions de vie idéales pour qu’elles prolifèrent sont identifiées à l’intérieur et non à l’extérieur dans votre jardin ou sur votre terrasse par exemple.

Si vous ne souhaitez pas que cette araignée envahisse votre environnement, évitez de la relâcher dehors si vous ne voulez pas la tuer. Il suffit de la déplacer dans un coin de votre logement qui sera moins visible ou utilisé par les membres de la famille. Il faut alors co-habiter avec ces araignées qui sont différentes de celles que vous pouvez trouver à l’extérieur. Vous savez désormais tout sur le sujet, vous les verrez ainsi d’un autre oeil.