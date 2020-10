Airbnb : ces 3 locations insolites devraient vous donner envie de redécouvrir le monde comme vous ne l’avez jamais vu !

Une nuit avec des requins

Dans le cadre d’une opération avec l’Aquarium de Paris, Airbnb a proposé il y a quelques années de passer une nuit exceptionnelle avec 35 requins ! Pas sûr que cela plaise à tout le monde, mais on imagine que les fans ont dû être ravis ! Dans une chambre vitrée, les requins passent tout autour des visiteurs qui ont eu droit à un repas délicieux à cette occasion spéciale.

Airbnb a vu les choses en grand et a même proposé lors de la location une chorégraphie de Fred Buyle. Ce champion d’apnée et photographe des fonds marins adore les requins ! Par chance, l’opération n’a pas terminé comme dans le fameux film des Dents de la mer !

Les dents de la mer. 3 chanceux vont passer une nuit avec des requins. 👍🏼👏🏼@ubi_bene @airbnb_fr @AquariumdeParis pic.twitter.com/Fiw0JArMVM — Nathalie Roland (@NathalieRoland) April 11, 2016

Le louvre à Paris

Les 35 000 oeuvres du musée français ont pu voir des curieux visiteurs pendant quelques heures seulement, pour une visite VIP ! Ce bâtiment mythique qui se trouve au coeur de Paris est visité plusieurs milliers de fois par des touristes du monde entier. Mais qui ne rêverait pas de le visiter la nuit, et même d’y dormir ? Et bien c’est ce qu’a proposé ce musée mythique international.

Pour couronner le tout, les heureux élus de ce coup de communication magistral d’Airbnb ont également eu le droit à une coupe de champagne devant la Joconde et d’un repas succulent devant la Vénus de Milo. Pour terminer la soirée, un mini-concert a également eu lieu dans le salon Napoléon III, avant que les visiteurs aillent se coucher.

Bonjour du Louvre Paris

Pinterest pic.twitter.com/cGImyHTE2J — Paname Paris (@ParisAMDParis) October 24, 2020

La villa du Prince de Bel-Air

A l’occasion des 30 ans de la série, vous allez pouvoir vivre une expérience absolument unique ! En effet, dans le cadre d’un partenariat, Will Smith vous propose de passer une nuit dans la fameuse maison du Prince de Bel-Air de Los Angeles, pour seulement 30 dollars (soit environ 25 euros) pour une nuit. Située à Brenton dans le quartier de Los Angeles, Airbnb propose donc de louer un lit double, un accès à une salle de bain, ainsi qu’une piscine. En revanche, si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, vous devez impérativement être d’ores et déjà résidant à Los Angeles, et vivre également avec la personne avec qui vous comptez réaliser ce séjour unique. Même si Will Smith a précisé qu’il ne sera pas présent lors de la visite, il s’est assuré de faire la promotion de cette location exceptionnelle pour la bonne cause. En effet, tous les bénéfices de cette opération de grande envergure seront reversés à une organisation de la ville dont Will Smith est originaire, « Boys & Girls Clubs of Philadelphia ».

will smith from the fresh prince of bel air pic.twitter.com/ZdAZCu5FGe — bettle (@NOISE1997DEMO) October 25, 2020

En apportant du soutien auprès des jeunes qui sont dans le besoin, cette association propose des programmes de développement et de compétences renforcées, mais également d’autres activités pour donner de l’autonomie aux plus jeunes.

Devant les nombreuses rumeurs de remake de la série du Prince de Bel-Air, on imagine que le succès de cette opération avec Airbnb pourrait bien accélérer les choses si la location de la villa a du succès. On a hâte de voir les premières photos des locataires qui, triés sur le volet, se verront avoir la chance de pouvoir dormir dans la suite de Will Smith dans la série et faire un voyage dans le passé des années 90 !