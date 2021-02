Action : Découvrez les promos de la semaine, plein d’articles à petit prix ! Bonnes affaires garanties !

C’est encore une fois l’enseigne discount Action qui va marquer les esprits avec un nouvel appareil qui va changer vos habitudes de cuisine.

En ce moment, tout comme Lidl, la chaîne de magasins Action est très active et propose des produits en édition limitée à des prix très agressifs !

Action est une petite mine au trésor, car vous aurez de nombreux produits afin de sublimer votre maison du sol au plafond.

Les magasins Action proposent chaque semaine des produits pour booster votre quotidien !

Le positionnement de ces magasins est très avantageux : Action propose des produits alimentaires peu chers et de bonne qualité, mais également des appareils électroménagers pour changer votre alimentation. Que ce soit pour faire de bons plats de pâtes ou des pizzas généreuses, il y a forcément un appareil de cuisine venant d’Action qui sera fait pour vous.

Le dernier appareil en date disponible dans la chaîne de magasins discount risque de faire un très gros carton en perspective ! En effet, cet appareil de cuisine peut même s’utiliser quand il ne vous reste que très peu d’aliments à cuisiner dans le frigo. Mais de quoi s’agit-il plus exactement ? Et bien Action va désormais vous permettre de cuisiner un plat français mythique qui a fait ses preuves : le fameux croque-monsieur !

Action propose un appareil pour réaliser de succulents croque-monsieur !

Plus besoin d’aller dans votre brasserie locale grâce à Action ! En effet, bien que ce plat est délicieux quand il est réalisé avec des ingrédients frais, le croque-monsieur est présent sur toutes les cartes des brasseries dignes de ce nom ! Mais malheureusement, il peut rester parfois très onéreux pour les plus petits porte-monnaies qui n’ont que peu de moyens. Et s’il est possible d’utiliser un grille-pain pour faire un croque-monsieur, cela ne permet pas toutefois de le faire cuire dans des conditions optimales.

Heureusement, le magasin Action a pensé aux français qui aiment manger des croque-monsieur en proposant un appareil défiant toute concurrence à moins de 10€ ! Cet appareil est tout simplement parfait avec ses deux plaques anti-adhésives qui permettent de ne pas brûler ses croque-monsieur, c’est l’assurance d’avoir un bon repas parfait ! Muni d’un petit voyant à l’extérieur, vous pourrez également savoir à quel moment sortir votre croque-monsieur pour le manger dans une cuisson absolument parfaite.

Le croque-monsieur ne déçoit personne et peut s’adapter à toutes les envies !

Un des plus grands avantages du croque-monsieur, au delà du fait que cela soit un repas très nourrissant, est sa capacité d’adaptation pour tout le monde. En effet, si par habitude nous nous contentons d’y placer des aliments simples comme du fromage râpé et une tranche de jambon, grâce à l’appareil proposé par les magasins Action vous avez la possibilité d’innover et de préparer un croque-monsieur complètement personnalisé.

Certains ont d’ores et déjà pris le pas et ont même commencé à organiser des fêtes autour du croque-monsieur où chacun se prépare son repas comme il le souhaite. Accompagné de frites ou d’une petite salade, cela en fait un repas complet adapté à tous les régimes, y compris aux végétariens. Même le grand cuisinier que l’on retrouve sur M6, Cyril Lignac, s’est pris au jeu en proposant dans une de ses émissions un croque-monsieur revisité. Il sera peut être compliqué de le réaliser avec l’appareil proposé par les magasins Action, mais vous pourrez largement vous en inspirer, tout comme les centaines de mélanges que l’on retrouve sur les sites de cuisine. Et vous, quelle recette de croque-monsieur avez-vous choisi pour votre prochain repas ?

Qu’il soit original ou que vous préféreriez le grand classique, peu de risques de se tromper avec ce basique de la cuisine française, rapide et peu couteux à préparer, il saura vous régaler en ce début d’hiver !