Vieillissement de la peau après 30 ans : les meilleures astuces pour éviter ce désagrément

Généralement, il est conseillé de réaliser des soins et d’appliquer de la crème adaptée à votre peau dès 20 ans. Cette prévention est souvent efficace, mais, pour éviter un vieillissement de la peau après 30 ans, il n’est pas trop tard. Vous devez toutefois miser sur les meilleures astuces pour obtenir un résultat sympathique.

Le Top 5 des astuces pour limiter le vieillissement de la peau

Si vous n’utilisez pas la chirurgie esthétique, il est généralement impossible d’éviter le vieillissement de la peau. Ce dernier sera plus ou moins marqué en fonction de votre génétique. Certains ont la chance de ne pas avoir de rides même si les soins sont rares.

Ce sont les produits à base de collagène qui sont les plus efficaces, vous pouvez aussi opter pour des rétinoïdes qui optimisent leur production .

. Ces produits améliorent votre teint, votre peau est lisse et les ridules sont atténuées.

L’exfoliant est aussi votre meilleur ami puisqu’il enlève toutes les cellules mortes.

La consommation d’alcool et de tabac peut être néfaste pour votre peau, d’où l’intérêt de la stopper.

Pour cette quatrième astuce, il faut impérativement vous hydrater que ce soit en buvant de l’eau et en utilisant des crèmes adaptées.

Bannissez tous les produits et les soins assez agressifs qui pourraient avoir l’effet contraire.

En effet, vous aurez tendance à « décaper » votre peau et les conséquences sont désastreuses. Elle devient terne, les ridules sont marquées et l’assèchement accélère aussi le vieillissement de la peau.

Le sport et le sommeil, deux alliés très importants

Contrairement aux idées reçues, il ne faut pas seulement se focaliser sur les soins et les crèmes. Certes, leur efficacité est intéressante, mais vous devez aussi vous attarder sur la pratique d’un sport. Généralement, trois fois par semaine, vous êtes invité à réaliser une activité sportive de 45 minutes environ. Cela vous permet d’entretenir votre silhouette, de gommer quelques imperfections et vous ralentissez aussi le processus de vieillissement. Cela est possible, car vous limitez forcément les substances chimiques dans votre corps et les toxines sont évacuées plus aisément.

Le sommeil est réparateur puisqu’il favorise le renouvellement des cellules. Vous aurez un visage beaucoup plus lisse, lumineux et joyeux si vous avez dormi près de 7 à 8 heures. Le quota dépend bien sûr des personnes, mais il faut un bon sommeil pour que votre peau ne vieillisse pas trop vite. Cela est d’ailleurs valable à tous les âges. Prenez aussi une alimentation à la fois variée et équilibrée pour faire le plein de vitamines et de minéraux.