Vacances d’été compromises : voici les pays à éviter absolument !

Avec le confinement, le coronavirus qui semble prendre de l’ampleur ces dernières semaines dans le monde entier et la crainte des Français, voire les conditions problématiques pour les voyages, les vacances d’été en 2020 seront difficiles et compliquées. Vous devez donc réfléchir à deux éventualités : soit vous restez sur le sol français, vous n’aurez donc pas de problématiques, soit vous décidez de passer les frontières. C’est dans ce second cas de figure que la situation pourrait devenir insupportable. La préparation est de mise et n’hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels.

Tous les pays pour des vacances d’été envisageables

Bien sûr, vous devez impérativement vous focaliser sur les directives partagées par les autorités compétentes, car les situations peuvent évoluer très rapidement. En fonction du virus, le contexte peut être plus ou moins changé. Par exemple, si un confinement est décidé à la dernière minute par un pays à cause d’une contamination beaucoup plus forte, il y a de grandes chances pour que vos vacances d’été soient impossibles.

Vous pourrez donc vous rendre en Espagne, au Portugal, sur l’ensemble du territoire français, en Belgique, en Suisse et en Allemagne .

. Pour l’Autriche, la Croatie, l’Italie et la Grèce, les vacances d’été seraient aussi envisageables.

Pour éviter les mauvaises surprises, certains auront tendance à privilégier des réservations à la dernière minute, vous bénéficierez ainsi de prix sympathiques.

Même si les déplacements entre la France et un autre pays sont envisageables, il ne faut pas oublier un détail très important. En effet, il y a parfois des conditions à respecter. La mise en quarantaine semble de moins en moins être proposée, vous ne devriez pas être mis à l’isolement sauf si la situation le demande. Par contre, la réalisation d’un test pour savoir si vous êtes porteur du virus est beaucoup plus probable. Il doit généralement être proposé quelques heures avant l’embarcation, mais il y aura également des mesures drastiques dans les aéroports. Vous aurez par exemple des capteurs pour la température corporelle.

Les vacances d’été incertaines et problématiques

Grâce à cette vidéo proposée par Cnews, vous pouvez clairement découper les zones en trois. Si vous cherchez où partir pour les vacances d’été, la carte est claire, facile à prendre en compte et surtout agréable à lire. Vous pourriez envisager des vacances en Grande-Bretagne, mais cela est très vague puisque la situation a été problématique pendant de longues semaines et elle semble toujours l’être. Renseignez-vous auprès des autorités britanniques qui pourront notamment vous informer au fil des prochaines heures concernant l’évolution de la situation. Si vous pouvez reporter votre voyage à Londres à la fin de l’année, cela peut être un peu plus judicieux au vu des conditions sanitaires actuelles.

Par contre, vos vacances d’été pourraient être reléguées aux oubliettes pour certaines destinations comme le Danemark et la Norvège. Bien sûr, comme nous avons pu le préciser, les situations peuvent évoluer rapidement au fil des jours. Ce qui est valable aujourd’hui ne le sera peut-être plus demain ou la semaine prochaine. Pour ces destinations, ne soyez pas forcément très prévoyant, cela vous évitera d’être profondément déçu à cause d’une mauvaise surprise. De plus, la réservation des billets est souvent difficile et le remboursement l’est également. Si votre voyage est annulé, vous pourriez même obtenir un avoir et non une somme d’argent.

Si vous avez l’intention de partir en dehors de l’Europe, n’oubliez pas d’être vigilant afin de ne pas réserver un séjour qui tomberait finalement à l’eau. Par exemple, le Maroc et l’Algérie ont toujours des frontières fermées, mais la Tunisie a un fonctionnement un peu plus souple.