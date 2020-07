Vacances d’été : 6 bons plans les plus fous pour attirer les Français !

Avec le confinement, certains Français ont décidé de ne pas sortir du territoire afin de ne pas être au coeur d’une situation désagréable, voire cauchemardesque. De ce fait, ce sont les vacances d’été les plus intéressantes pour tous les acteurs locaux. Ces derniers doivent alors relever le défi, celui de combler l’attente des consommateurs pour qu’ils puissent réserver leur séjour. Il y a donc des bons plans qui sont distribués et ils devraient rapidement vous combler. En effet, ce sont des idées assez intéressantes et même folles au vu des sommes qui sont distribuées. Vous pourrez ainsi participer à la relance de l’économie sur le sol français.

Les meilleures solutions pour les vacances d’été

Il fallait donc regarder le reportage diffusé sur M6 pour découvrir ces petits coups de pouce qui devraient rapidement vous combler. Que vous souhaitiez partir deux ou trois nuits, voire quelques semaines, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur ces solutions très réjouissantes. En effet, vous serez finalement payé pour voyager en France et profiter ainsi de tous les avantages offerts par le territoire.

Chamonix vous propose des dizaines d’activités qui sont totalement gratuites pour toute la famille .

. Vous pourrez ainsi opter pour une réservation plus longue par exemple en utilisant le budget dédié à vos loisirs.

Pour la Manche, il a été décidé de distribuer 200 euros que vous recevez sous la forme de bons d’achat.

Vous serez en mesure de les dépenser dans les commerces, pour les activités, les restaurants…

C’est une mesure très sympathique pour favoriser la consommation pendant les vacances d’été sans impacter forcément le portefeuille des Français.

La Charente-Maritime vous offre 100 euros et c’est un remboursement qui sera à votre disposition.

Dans les commerces, vous avez souvent des mentions sympathiques qui vous permettent de réaliser des économies. Vous achetez plusieurs produits et le troisième est gratuit par exemple. La ville de Cannes a décidé d’opter pour un fonctionnement similaire. Vous devez donc envisager trois nuits dans cette commune du sud de la France qui vous offrira une bonne dose d’émerveillement. Vous aurez en contrepartie une nuit gratuite.

Des vacances d’été sereines ?

Certains estiment que le confinement pourrait revenir, certains Français ont des avis très spécifiques sur le sujet. En effet, ils estiment que les récentes manifestations ou les clusters qui peuvent voir le jour dans différentes zones pourraient redonner de la vigueur au virus. Il ne faut pas oublier que ce dernier n’a pas été évincé du pays, il est toujours présent et la contamination est réelle. C’est pour cette raison que vous devez faire preuve de la plus grande vigilance en portant un masque et en désinfectant vos mains pour éviter la propagation du coronavirus. Pendant les vacances d’été, il faudra clairement redoubler d’efforts pour que les congés soient sereins et non rythmés par le stress et l’angoisse.

Certains Français ont même décidé de se séparer des destinations les plus choisies, la nature et les zones perdues seront alors privilégiées. Plus vous serez éloigné finalement des autres et moins le risque sera élevé. N’oubliez pas de porter un masque en tissu ou chirurgical lorsque la distanciation sociale ne peut pas être respectée. Il ne faut pas le porter sous le nez, au niveau du menton ou encore sur le bras. Il doit bien recouvrir votre nez et votre bouche afin d’éviter que des postillons ne viennent contaminer autrui. Pensez également à le changer assez souvent, toutes les deux ou trois heures sauf s’il est humide ou mouillé, vous devez le remplacer immédiatement.

Avec ces petits coups de pouce, vous pourrez sans doute partir en vacances plus facilement. De plus, les activités gratuites sont toujours sympathiques à partager avec des amis ou votre famille. Cela vous permet d’économiser de l’argent et d’adopter d’autres loisirs.