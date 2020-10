Vacances de la Toussaint : toutes les activités les plus incroyables à faire avec les enfants

Bien sûr, le coronavirus sera toujours au rendez-vous pendant les vacances de la Toussaint, mais, avec des protections, vous pourrez tout de même vous divertir. Si vous souhaitez prendre quelques jours de vacances, n’hésitez pas à vous rendre du côté de Paris puisque les loisirs sont nombreux.

Des idées d’activités pour les vacances de la Toussaint

Si vous ne souhaitez pas être enfermé pendant ces congés, la meilleure solution consiste à vous promener, cela vous permettra également de découvrir tous les trésors qui se cachent autour de chez vous.

Les parcs sont forcément en première position avec notamment Disneyland Paris qui vous propose un environnement basé sur Halloween .

. Le Château de Thoiry a également préparé quelques surprises avec des enquêtes dédiées à tous les âges.

Pour vous défouler avec votre famille, vous pourrez dénicher un Trampoline Park, il est très intéressant puisque des jeux sont organisés.

L’escape game est le nouveau classique pour les enfants et les adultes, il y a des enquêtes pour les plus petits.

🎪 A la recherche d’une activité pour les vacances de la #Toussaint ? Et pourquoi pas un #stage de #cirque ? Enfants dès 3 ans, duo parent-enfant, ados, adultes… Les inscriptions sont ouvertes au @cirque_nomade ! Dates et tarifs en ligne sur https://t.co/Fp3XbY55Ay pic.twitter.com/S4R1qPyj09 — Boulogne-Billancourt Culture (@BoulogneCulture) October 17, 2019

Si les journées sont ensoleillées, ce sera aussi l’occasion pour les vacances de la Toussaint de vous rendre dans les zoos et les différents jardins. Impossible dans ce cas de figure de faire l’impasse sur Beauval ou encore La Ménagerie qui est le plus vieil établissement de Paris. La ferme du Viltain vous accueille également pour la création des sculptures sur des potirons. Les enfants adorent et, si vous n’habitez pas Paris, il y a souvent des ateliers dans les petites villes. Renseignez-vous auprès de la mairie.

Un peu de jeu, de bricolage et des films au cinéma

À la maison, vous pourrez également préparer l’arrivée des fêtes ou encore embellir votre jardin pour l’automne. Il est facile de trouver des ateliers très simples à réaliser en transformant une pomme de pin en un hibou par exemple. Vous aurez des jeux à découper sur des sites spécialisés, cela vous permettra de profiter de votre famille pendant les vacances de la Toussaint. Ce sera aussi l’occasion de vous rendre au cinéma puisque plusieurs films devraient voir le jour. Le 28 octobre, ce sera 100 % Loup qui vous tendra les bras.

A un mois du stage nature à la Toussaint, Les Décliques est référencé sur Citizen Kid, le premier city-guide pour organiser les sorties des enfants de 2 à 14 ans !https://t.co/KUXSWMYvCY@Citizenkid_ @citizenkidmedia @charlotteloisy #Activite #Nature #Enfant pic.twitter.com/qRCeAjpl18 — Les Décliques (@lesdecliques) September 23, 2019

Un peu plus tard, le 2 décembre, la seconde partie des Croods devrait satisfaire les enfants. Le 14 octobre sera la journée pour Les Trolls 2 et le Petit Vampire sera dévoilé le 21 octobre. Vous avez désormais toutes les activités que vous pourrez réaliser avec vos enfants, la liste est encore longue avec notamment les musées proches de chez vous, les expositions…