Vacances de la Toussaint : Disney mets des films gratuits pour vos enfants pendant le nouveau confinement !

Alors que les vacances de la Toussaint s’annoncent assez moroses à cause du coronavirus, vous pourrez tout de même profiter de ces congés avec vos enfants en regardant les films de Disney. Ces derniers sont bien sûr gratuits puisqu’ils sont diffusés sur M6, qui a donc un partenariat avec le groupe comme le révèle le Tribunal du Net. Vous aurez le droit à quelques surprises très réjouissantes que vous pourrez consommer sans modération.

Les films de Disney à découvrir sur les chaînes de M6 !

Pour les vacances de la Toussaint, vous pouvez d’ores et déjà réaliser un petit programme puisque les enfants auront une vraie préférence pour ces films estampillés Disney. Il est important de préciser que vous pouvez déjà regarder tous les lundis soirs Pirates des Caraïbes puisque la saga est diffusée sur W9, il s’agit d’une chaîne inscrite dans le même groupe.

Vous avez donc rendez-vous sur W9 le 22 octobre pour découvrir La Reine des Neiges dont le succès n’est plus à prouver .

. Le 28 octobre, ce sera au tour de Maléfique de vous accompagner au cours de la soirée sur 6ter.

Vous ne pourrez pas non plus manquer Coco le 29 octobre sur M6, il sera en adéquation avec la fête d’Halloween.

(Vintage) Le 15 octobre 1971. Plus de 1500 Cast Members de Walt Disney World posent devant le Château de Cendrillon pour la couverture du magazine Life. pic.twitter.com/GoUuqhylat — Disneyphile (@DisneyphileLIVE) October 15, 2020

Si vous avez l’abonnement pour Disney+, la consommation sera beaucoup plus conséquente puisque de nombreux films et des dessins animés sont au rendez-vous. Les références les plus récentes ne sont toutefois pas au programme sur le sol français, il faut souvent faire preuve d’une bonne dose de patience.

Les différents abonnements pour les vacances de la Toussaint

Si vous êtes en manque de films, de séries ou encore de dessins animés, plusieurs abonnements pourraient vous satisfaire. Netflix reste la plateforme de streaming qu’il ne faut pas mettre de côté puisque les contenus sont nombreux et vous avez des programmes exclusifs ainsi qu’une partie dédiée aux enfants. Ces derniers seront alors ravis de découvrir les dessins animés pendant les vacances de la Toussaint. Amazon Prime Video est surtout réservé aux adultes avec des contenus plus ou moins vieux sauf quelques exceptions. Disney+ est idéal si vous appréciez cet univers, mais n’attendez pas à découvrir les opus les plus récents.

Nouveau trailer pour Soul, le nouveau Pixar ! Disponible en exclusivité sur Disney+ le 25 décembre. pic.twitter.com/rp1PinoLFO — jeuxvideo.com (@JVCom) October 15, 2020

Vous aurez aussi le groupe Canal avec le catalogue de la VOD qui est très large, vous pourrez alors piocher toutes les séries et les films que vous souhaitez, il y a même des promotions et des packs pour certains univers. Préparez donc le plaid et le chocolat chaud, vous êtes prêt pour les vacances de la Toussaint.