Uniqlo chamboule le marché avec son propre masque et une confection hors du commun

Le masque est aujourd’hui indispensable pour se protéger du coronavirus, il est même devenu un accessoire de mode à part entière. Il y a bien sûr la version à usage unique qu’il est possible de changer très souvent et celle en tissu qui demande un peu plus de précautions. Uniqlo a donc décidé de mettre son savoir-faire au profit de cette fabrication hors du commun. En effet, le masque de cette enseigne pourrait vous surprendre puisqu’il utilise la technologie AIRism.

Would be interested to know if anyone has done a comparison of environmental impact of a 20-wear mask produced in a high-tech fabric (like this from ⁦ @UNIQLO_UK )⁩ vs 20 disposable masks made of nonwoven textiles https://t.co/rUN6nwLJ25 pic.twitter.com/9DoeACf4au

Vous connaissez sans doute tous les produits qui utilisent cette maille à la fois douce et confortable. Il suffit de porter un vêtement de l’enseigne pour être immédiatement bercé. Il y a quelques semaines, le masque a été proposé sur le marché japonais et le succès a été tellement important qu’il a été décidé de renouveler l’expérience.

@UNIQLO_UK has just launched the AIRism mask – made up of three layers, including an inner made up of smooth, comfortable AIRism fabric.

The filter blocks 99% of particles including bacteria and pollen, and has a BFE (Bacteria Filtration Efficiency) of 99%. Available now! pic.twitter.com/hG2FTTjkqr

— Westgate Oxford (@WestgateOxford) October 6, 2020