Un problème de mathématiques rend les internautes totalement fous, pourrez-vous le résoudre ?

Pour occuper les soirées ou les journées, les énigmes sur Internet sont largement prisées par les internautes. Ces derniers peuvent désormais se frotter à un problème en mathématiques. Il y a donc un défi qui est lancé à toutes les personnes qui souhaitent le résoudre. Le calcul semble très simple en apparence, mais la réalité est toutefois différente. En effet, il suffit de commettre une erreur et vous n’aurez pas le bon résultat.

Un problème de mathématiques assez simple ou non ?

Vous avez donc une formule qui peut être classique puisque de nombreux élèves peuvent se frotter à ces calculs en classe : 6:2(1+2). Si vous vous précipitez, vous aurez tendance à répondre 1, mais malheureusement, ce n’est clairement pas la bonne réponse. À cet instant, vous plongez alors en enfer, sauf si vous avez de réelles compétences dans ce domaine. Les élèves sont nombreux à détester les mathématiques puisqu’il est souvent difficile de dénicher les bonnes réponses.

C'est la semaine des mathématiques! Une énigme par jour sera proposée. Utilisez le mot-clic #mathcss pour répondre. pic.twitter.com/FHZb6wvtBK — Collège Saint-Sacrement (@SaintSacrement) January 15, 2018

Vous devez pour la première étape ajouter 2 et 1 pour avoir 3, certaines personnes commencent par une autre formule, ce qui peut les induire en erreur .

. Vous avez donc 6:2×3, mais il ne faut pas utiliser la multiplication en second.

Vous divisez donc les deux chiffres pour obtenir 3 et vous aurez alors une multiplication simple à savoir 3×3.

Le résultat de ce problème de mathématiques est donc 9.

Lorsque vous avez une division et une multiplication sans aucune autre formule, vous devez réaliser les étapes dans l’ordre. Certaines personnes pensent qu’il faut multiplier avant de diviser, mais c’est pour cette raison que vous trouvez 1.

Les énigmes, une vraie passion pour les internautes

Sur le web, vous avez des sites spécialisés pour le casse-tête que ce soit des formules, des dessins… Tout est donc bon pour que les internautes puissent se distraire et cela est aussi bénéfique pour votre cerveau. Pour cette formule, il suffit de l’écrire différemment pour comprendre que le résultat ne peut pas être 1. Vous avez donc 6:2X(2+1), vous devez donc déjà calculer la fraction pour obtenir 3 et vous multiplier ensuite par le résultat de la parenthèse. C’est simple, rapide et efficace.

Les Français ont donc une passion pour les multiplications, les problèmes de ce genre ou les énigmes. C’est sans doute pour cette raison que le monde de l’Escape Game connaît un succès aussi important en France. Il y a même des jeux de société qui ont pu voir le jour.